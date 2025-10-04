Daniel Willycat aplica nocaute em rival sul-coreano no UFC 320
Daniel Santos tinha uma missão árdua pela frente neste sábado (4), no card preliminar do UFC 320: enfrentar um adversário que nunca havia perdido no MMA profissional. Diante de Joo Sang Yoo, o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' conseguiu o que ninguém havia feito. Com um nocaute fulminante no segundo assalto, 'Willycat' apagou as luzes do rival sul-coreano e roubou a cena em Las Vegas (EUA).
Diante de um especialista na trocação, o brasileiro não se intimidou e promoveu um primeiro assalto parelho. Na volta para a segunda parcial, porém, Willycat voltou com tudo e nocauteou o adversário em grande estilo. Em seu discurso pós-luta, o peso-pena (66 kg) mineiro alfinetou a postura provocativa de seu oponente durante o combate e saldou Mark Zuckerberg, presente na 'T-Mobile Arena' para acompanhar o evento 'in loco'.
"Tenha mais respeito. Quando tiver um 'Chute Boxe' do outro lado, respeite mais. Aqui é Chute Boxe, aqui é Brasil. Treinei muito esse golpe. Ele estava confiando em um golpe só. Acertei ele. O Mark Zuckerberg está aqui, eu quero treinar com você", declarou o brasileiro, ainda no octógono, logo após a vitória.
A luta
Sang começou o duelo com um chute na panturrilha. Em resposta, Willycat desferiu um chute giratório alto, mas que passou no vazio. Com jabs em sequência, o sul-coreano passou a espetar o brasileiro. Mais baixo, o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' encontrou dificuldades em achar a distância. Provocador, Yoo tirou sarro das tentativas de ataque do oponente, para delírio do público. Atento, Daniel conseguiu encurtar e aplicar uma bela queda. Com auxílio da grade, Sang conseguiu se reerguer. Com um bom overhand, Willycat fez o adversário recuar. Nos segundos finais, o mineiro ainda encaixou dois cruzados.
Willycat começou o segundo assalto de forma acachapante. Marchando para frente, o brasileiro conectou um cruzado de esquerda que 'apagou' Sang. Na sequência, com uma saraivada de golpes de cima para baixo, o atleta da Chute Boxe Diego Lima obrigou o árbitro a intervir no confronto.
Confira abaixo os resultados do UFC 320 até então:
Daniel 'Willycat' venceu Joo Sang Yoo via nocaute técnico no segundo round
Jakub Wiklacz venceu Patchy Mix via decisão dividida
Edmen Shahbazyan venceu André 'Sergipano' via nocaute técnico no primeiro round
Punahele Soriano venceu Nikolay Veretennikov via decisão unânime
Yana Santos venceu Macy Chiasson via decisão unânime
Farid Basharat venceu Chris Gutierrez via decisão unânime
Ramiz Brahimaj venceu Austin Vanderford via finalização no segundo round
Veronica Hardy venceu Brogan Walker via decisão unânime