Sevilla x Barcelona pelo Espanhol: onde assistir ao vivo, estatísticas e prováveis escalações
O Barcelona volta a campo pela oitava rodada do Campeonato Espanhol neste domingo. Os catalães visitam o Sevilla, às 11h15 (de Brasília), no Ramón Sanchez Pizjuán.
Onde assistir?
O duelo terá transmissão do Disney+ (serviço de streaming).
Como chega o Sevilla?
O Sevilla vem de vitória por 1 a 0 sobre o Rayo Vallecano, fora de casa, e ocupa a 10ª posição na LaLiga. A equipe de Matias Almeyda tenta surpreender o Barcelona e subir ainda mais na tabela. O Sevilla não vence o Barça desde 2021, somando nove derrotas e um empate nos últimos confrontos.
Como chega o Barcelona?
O Barcelona é o atual campeão e líder da LaLiga, com quatro vitórias consecutivas na competição. Na última rodada, venceu a Real Sociedad por 2 a 1 e assumiu a ponta da tabela. A equipe de Hansi Flick busca ampliar sua sequência de resultados positivos fora de casa.
Posições na tabela
- Sevilla - 10 pontos em 7 jogos - 10º lugar
- Barcelona - 19 pontos em 7 jogos - 1º lugar
Desfalques do Barcelona
O Barcelona segue desfalcado para o duelo contra o Sevilla. Raphinha, Gavi, Ter Stegen, Fermín Lopez e Joan Garcia estão no departamento médico e não poderão jogar. Além deles, Lamine Yamal ficará fora por até três semanas, também sem condições de atuar.
Desfalques do Sevilla
O Sevilla também terá problemas para montar seu time titular. Adnan Januzaj e Alfonso González são dúvidas devido a problemas físicos, enquanto Kike Salas e Joan Jordán ainda se recuperam e podem não estar disponíveis para o confronto.
Prováveis escalações
Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Cardoso, Marcão e Suazo; Agoumé e Batista Mendy; Alexis Sánchez, Ruben Vargas e Isaac Romero. Técnico: Matias Almeyda
Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí e Balde; De Jong, Pedri e Dani Olmo; Rashford, Ferrán Torres e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick
Arbitragem
Não divulgado.