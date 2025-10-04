Topo

Sevilla x Barcelona pelo Espanhol: onde assistir ao vivo, estatísticas e prováveis escalações

04/10/2025 20h00

O Barcelona volta a campo pela oitava rodada do Campeonato Espanhol neste domingo. Os catalães visitam o Sevilla, às 11h15 (de Brasília), no Ramón Sanchez Pizjuán.

Onde assistir?

O duelo terá transmissão do Disney+ (serviço de streaming).

Como chega o Sevilla?

O Sevilla vem de vitória por 1 a 0 sobre o Rayo Vallecano, fora de casa, e ocupa a 10ª posição na LaLiga. A equipe de Matias Almeyda tenta surpreender o Barcelona e subir ainda mais na tabela. O Sevilla não vence o Barça desde 2021, somando nove derrotas e um empate nos últimos confrontos.

Como chega o Barcelona?

O Barcelona é o atual campeão e líder da LaLiga, com quatro vitórias consecutivas na competição. Na última rodada, venceu a Real Sociedad por 2 a 1 e assumiu a ponta da tabela. A equipe de Hansi Flick busca ampliar sua sequência de resultados positivos fora de casa.

Posições na tabela

  • Sevilla - 10 pontos em 7 jogos - 10º lugar

  • Barcelona - 19 pontos em 7 jogos - 1º lugar

Desfalques do Barcelona

O Barcelona segue desfalcado para o duelo contra o Sevilla. Raphinha, Gavi, Ter Stegen, Fermín Lopez e Joan Garcia estão no departamento médico e não poderão jogar. Além deles, Lamine Yamal ficará fora por até três semanas, também sem condições de atuar.

Desfalques do Sevilla

O Sevilla também terá problemas para montar seu time titular. Adnan Januzaj e Alfonso González são dúvidas devido a problemas físicos, enquanto Kike Salas e Joan Jordán ainda se recuperam e podem não estar disponíveis para o confronto.

Prováveis escalações

Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Cardoso, Marcão e Suazo; Agoumé e Batista Mendy; Alexis Sánchez, Ruben Vargas e Isaac Romero. Técnico: Matias Almeyda

Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí e Balde; De Jong, Pedri e Dani Olmo; Rashford, Ferrán Torres e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick

Arbitragem

Não divulgado.

