Sem Mayke, Santos desembarca em Fortaleza para duelo com o Ceará

04/10/2025 21h26

O Santos já está em Fortaleza para a partida contra o Ceará, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A delegação alvinegra desembarcou na capital cearense na noite deste sábado.

A principal novidade entre os relacionados é Gabriel Bontempo. O meio-campista está recuperado de uma contusão no músculo adutor da coxa direita, sofrida no final de agosto.

Em contrapartida, o técnico Juan Pablo Vojvoda não terá Mayke. O lateral direito será preservado por desgaste muscular. Assim, Igor Vinícius será titular.

 Quem está fora?

O meio-campista Victor Hugo ainda está em recuperação de contusão muscular. Ele está em transição com a fisioterapia. O ex-Flamengo não viajou. A expectativa é que ele seja liberado para o clássico contra o Corinthians, no dia 15.

Neymar é outro que segue de fora. O meia-atacante se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. O Santos não determina prazo para retorno.

Provável escalação do Santos

Uma provável escalação do Santos é com: Brazão; Igor Vinícius, Alexis Duarte, Luan Peres e Escobar; Zé Rafael, João Schmidt, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

Próximo jogo do Santos

  • Ceará x Santos (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 05 de outubro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

    Local: Arena Castelão (CE)

Situação na tabela

O Santos está na 16ª colocação do Brasileirão, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

