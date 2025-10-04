São Paulo x Palmeiras pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste domingo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo (SP).

Onde assistir a São Paulo x Palmeiras ao vivo?

TV : TV Globo (canal aberto) e Premiere (pay-per-view)

: TV Globo (canal aberto) e Premiere (pay-per-view) Você também pode acompanhar os lances do jogo, em tempo real, aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chega o São Paulo para o confronto?

O Tricolor Paulista chega ao clássico aliviado após vencer o Fortaleza por 2 a 0, no Castelão, com gols de Tápia e Luciano, na última quinta-feira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo no Ceará colocou fim a uma sequência de quatro derrotas consecutivas.

Com a vitória, o São Paulo alcançou 38 pontos e ocupa a oitava colocação da tabela. Agora, a equipe comandada por Crespo concentra todas as atenções no Brasileirão, já que foi eliminada da Copa do Brasil nas oitavas de final, diante do Athletico-PR, e caiu nas quartas da Libertadores para a LDU, após duas derrotas.

Apesar do resultado positivo diante do Leão do Pici, o time do Morumbis ainda deve uma resposta ao torcedor, e o Choque-Rei surge como a oportunidade ideal para reencontrar confiança.

Longe da disputa pelo título, o São Paulo mira como objetivo mais realista a vaga direta na Libertadores de 2026. Para isso, precisa terminar o campeonato entre os seis primeiros colocados. Atualmente, quem abre o G6 é o Bahia, com 40 pontos, dois a mais que a equipe paulista.

Como chega o Palmeiras para o confronto?

O Palmeiras deu uma resposta rápida após ver sua sequência de 11 jogos de invencibilidade ser quebrada na temporada. Na 26ª rodada do Brasileirão, os comandados do técnico Abel Ferreira venceram o Vasco, por 3 a 0, resolvendo o jogo já aos 23 minutos do primeiro tempo, com gols de Flaco López (duas vezes) e Vitor Roque.

A vitória em casa deixou o Palmeiras na vice-liderança do Brasileirão, com 52 pontos conquistados. A rodada ainda foi positiva para o Verdão devido ao empate entre Flamengo e Cruzeiro, na última quinta-feira. Assim, o Verdão tem um ponto a mais que a Raposa, tendo dois jogos a menos que time mineiro, e três pontos a menos que o Rubro-Negro. Em relação ao time carioca, o Alviverde tem uma rodada atrasada.

Diante do São Paulo, o Palmeiras, então, mantém sua caça ao líder, defendendo uma invencibilidade de oito jogos contra o Tricolor.

Histórico do confronto entre São Paulo e Palmeiras

Palmeiras e São Paulo protagonizam um dos grandes clássicos pelo Brasil. O Choque-Rei da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro será o 324° da história dos clubes. As equipes divergem entre si sobre os números, mas de acordo com o site Ogol, especializado em estatísticas, são 109 vitórias do Palmeiras, 110 do São Paulo, além de outros 104 empates.

Tratando-se do retrospecto recente, o Palmeiras leva a melhor e já não perde do rival há oito partidas. São quatro vitórias e quatro empates. Neste período, as equipes protagonizaram jogos quentes, valendo título ou classificação. O Tricolor faturou a Supercopa do Brasil em 2024, nos pênaltis, enquanto o Verdão eliminou o adversário na semifinal do Paulista deste ano.

No último encontro entre as equipes, o Palmeiras levou a melhor, por 1 a 0, em duelo válido pela oitava rodada do Brasileirão. Vitor Roque foi o autor do gol palmeirense, na Arena Barueri. A última vitória do São Paulo foi nas quartas de final da Copa do Brasil de 2023, por 2 a 1, no Allianz Parque.

Estatísticas

O São Paulo iniciou o Campeonato Brasileiro com dificuldades e chegou a brigar contra o rebaixamento, mas tem se recuperado sob o comando de Hernán Crespo. Na última rodada, a equipe ganhou um fôlego após a eliminação na Libertadores e venceu o Fortaleza por 2 a 0, com um a menos, no Castelão. Os gols foram marcados por Tapia e Luciano.

Com isso, o Tricolor encerrou a seca de gols, que vinha há quatro jogos, e viu Luciano voltar a marcar após 13 partidas. A equipe são-paulina vive momento delicado quando se trata do ataque, já que perdeu seus centroavantes Calleri, Ryan Francisco e André Silva por lesão.

A campanha tricolor tem dez vitórias, oito empates e oito derrotas, além de 29 gols marcados e 25 sofridos. Jogando em casa no Brasileirão, o São Paulo tem sete vitórias, três empates e três derrotas. O Tricolor, portanto, é o sétimo melhor mandante no torneio.

O Palmeiras faz sua melhor campanha no Campeonato Brasileiro nos pontos corridos. Em 24 jogos, são 16 vitórias, quatro empates e apenas quatro derrotas, com 72% de aproveitamento. A equipe de Abel Ferreira ocupa a vice-liderança, com 52 pontos, três a menos que o líder Flamengo, que tem um jogo a mais.

A equipe alviverde é dona do segundo melhor ataque, ao lado do Cruzeiro, com 39 gols marcados. Além disso, também divide com a Raposa a segunda colocação do ranking de melhores defesas, com 19 gols sofridos, ficando atrás apenas para o Flamengo, com 12. Na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco na última rodada, o Verdão encerrou a sequência de seis jogos sendo vazado.

Nesta temporada, o Palmeiras tem sido visitante indigesto. Jogando fora de casa, o Verdão tem 18 vitórias, cinco empates e três derrotas. Apenas no Brasileirão, a equipe alviverde tem sete vitórias, dois empates e apenas duas derrotas.

São Paulo na temporada

54 jogos

23 vitórias, 16 empates e 15 derrotas

65 gols marcados

51 gols sofridos

Artilheiro: André Silva, com 14 gols

Palmeiras na temporada

59 jogos

37 vitórias, 13 empates e nove derrotas

100 gols marcados

43 sofridos

Artilheiro: Flaco López, com 21 gols marcados

Prováveis escalações

O técnico Hernán Crespo perdeu o atacante Rigoni, que foi expulso no compromisso contra o Fortaleza, na última rodada e ganhou mais uma baixa na lista extensa de desfalques. Lucas Moura, poupado no Castelão, reforça o Tricolor no clássico. O zagueiro Arboleda, que cumpriu suspensão na última rodada, volta a ficar à disposição da equipe e deve começar entre os titulares.

Por outro lado, o técnico Abel Ferreira não deve ter grande problemas para escalar sua equipe, uma vez que não ganhou novos desfalques em relação à última rodada, quando venceu o Vasco.

Sem Evangelista, que foi a última baixa, Abel optou por manter o mesmo esquema tático na equipe, recuou Andreas Pereira e promoveu a entrada de Raphael Veiga. O treinador, inclusive, elogiou o camisa 23 e pode repetir a escalação.

Provável escalação do São Paulo

São Paulo: Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Pablo Maia, Bobadilla, Lucas Moura e Wendell; Tápia e Luciano.



Técnico: Hernán Crespo

Desfalques: Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Ryan (cirurgia no joelho esquerdo), André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito), Luan (lesão no adutor direito), Ferraresi (lesão no adutor esquerdo), Rafael Tolói (lesão na coxa esquerda) e Rigoni (suspenso).

Desfalques: Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Ryan (cirurgia no joelho esquerdo), André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito), Luan (lesão no adutor direito), Ferraresi (lesão no adutor esquerdo), Rafael Tolói (lesão na coxa esquerda) e Rigoni (suspenso).

Provável escalação do Palmeiras

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Andreas Pereira, Aníbal Moreno, Raphael Veiga (Mauricio) e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.



Técnico: Abel Ferreira

Desfalques : Lucas Evangelista (cirurgia na coxa direita), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Khellven (trauma no pé).

Desfalques: Lucas Evangelista (cirurgia na coxa direita), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Khellven (trauma no pé).

Arbitragem de São Paulo x Palmeiras

Árbitro : Ramon Abatti Abel (SC)

: Ramon Abatti Abel (SC) Assistentes : Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Rafael da Silva Alves (RS)

: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Rafael da Silva Alves (RS) VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Próximos jogos

Próximo jogo do São Paulo

Jogo: Grêmio x São Paulo



Competição: Campeonato Brasileiro (28ª rodada)



Data e horário: 16 de outubro de 2025 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)



Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Juventude



Competição: Campeonato Brasileiro (12ª rodada)



Data e horário: 19 horas (de Brasília)



Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Ficha técnica



??? SÃO PAULO X PALMEIRAS ??

Competição: Campeonato Brasileiro (27ª rodada)



Data: 5 de outubro de 2025 (domingo)



Horário: às 16h (de Brasília)



Local: Morumbis, São Paulo (SP)