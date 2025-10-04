Topo

Esporte

São Paulo vence I9 pelo Paulista sub-17, mas perde do Noroeste no sub-15

04/10/2025 15h41

Neste sábado, as equipes sub-15 e sub-17 do São Paulo entraram em ação pelo jogo de ida das oitavas de final do Campeonato Paulista.

Em Ribeirão Preto, o time mais velho venceu o I9 por 3 a 1, com gols de João Bispo, Renan e Lino. Já o sub-15 foi superado pelo Noroeste por 1 a 0, em Bauru.

Cenário para os jogos de volta

Assim, o sub-17 do São Paulo pode até perder o duelo de volta por um gol de diferença para avançar às quartas de final. Do outro lado, os mais novos precisam vencer por dois gols de diferença para se classificar para a próxima fase.

Próximos confrontos

Os dois jogos são no próximo sábado (11), no CFA Laudo Natel, em Cotia. O sub-15 encara o Noroeste às 09h e, logo depois, às 11h, o sub-17 enfrenta o I9. As partidas das quartas de final só serão definidas na próxima semana, com o critério das melhores campanhas.

