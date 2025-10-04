Topo

Saka celebra marca histórica pelo Arsenal no Campeonato Inglês

04/10/2025 15h24

Destaque da vitória do Arsenal sobre o West Ham neste sábado, Bukayo Saka alcançou uma marca histórica no Campeonato Inglês. Aos 24 anos e 29 dias, o ponta disputou seu 200º jogo na Premier League, tornando-se o sexto jogador mais jovem da história a atingir esse número.

Revelado pelos Gunners, Saka estreou na competição em 2019. Desde então, somou 181 partidas como titular e 19 saindo do banco, com 115 vitórias, 41 empates e 44 derrotas.

Participações em gols pelo Arsenal

O gol de pênalti diante do West Ham representou seu 100º envolvimento direto em gols no Campeonato Inglês, totalizando 55 gols e 45 assistências.

Sala ao lado de grandes nomes

Desde sua primeira partida na competição, contra o Fulham, em janeiro de 2019, apenas outros oito jogadores registraram mais participações em gols do que o camisa 7. A lista inclui nomes de peso como Kevin De Bruyne, Harry Kane e Erling Haaland.

