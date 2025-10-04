Saiba como assistir ao UFC 320, card liderado por Alex Poatan vs Magomed Ankalaev

Neste sábado (4), o Ultimate desembarca novamente em Las Vegas (EUA) para promover mais um de seus eventos numerados. Liderado pela revanche entre Alex 'Poatan' Pereira e Magomed Ankalaev, o UFC 320 contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 19 horas (horário de Brasília).

Na luta principal do show, o brasileiro Alex Poatan vai tentar se vingar de Magomed Ankalaev, que o derrotou em março deste ano, e recuperar o cinturão meio-pesado (93 kg) do UFC. Agora, em melhor situação que na primeira luta e "sem distrações" durante o camp, como o próprio antecipou, o striker paulista promete dar um show no octógono.

'Co-main event'

Na segunda luta em importância do card, o campeão peso-galo (61 kg) Merab Dvalishvili busca adicionar mais uma defesa de título no seu currículo. Para isso, o georgiano terá que superar o americano Cory Sandhagen, um striker habilidoso, que ocupa atualmente a quarta colocação no ranking da divisão.

Esquadrão Brasileiro

Além de Alex Poatan, o 'Esquadrão Brasileiro' estará representado por mais dois atletas no UFC 320 - ambos no card preliminar. Em má fase na organização, após perder três dos últimos quatro combates, o peso-médio (84 kg) André Sergipano terá pela frente Edmen Shahbazyan como adversário. Já o peso-pena (66 kg) Daniel Willycat, vindo de três vitórias, pega o sul-coreano Joo Sang Yoo.

O UFC Fight Pass transmite o evento, ao vivo e na íntegra, a partir das 19h, neste sábado. O card principal tem previsão de início às 23 horas. As seis primeiras lutas do show podem ser vistas de graça através do Fight Pass ou dos perfis oficiais do UFC no Facebook, Youtube e Tik Tok. A reportagem da Ag. Fight estará atenta e vai realizar a cobertura da atração através de relatos das lutas de maior destaque.

