Russell faz a pole em Cingapura, Verstappen reclama de obstrução
Por Nick Mulvenney
CINGAPURA (Reuters) - George Russell colocou a Mercedes na pole position para o Grande Prêmio de Cingapura neste sábado, com Max Verstappen, da Red Bull, ocupando o segundo lugar na primeira fila e reclamando de ter sido obstruído ao tentar perseguir o inglês.
Russell sofreu um acidente nos treinos de sexta-feira, mas fez uma volta brilhante na pista de Marina Bay na última rodada de classificação, dando duas voltas dignas da pole, com o melhor tempo em um minuto e 29,158 segundos.
"É incrível estar na pole position", disse Russell, que pode se animar com o fato de que o piloto da pole venceu 10 das 15 edições do Grande Prêmio de Cingapura.
"Ontem foi um dia muito desafiador por vários motivos diferentes, mas é bom voltar e conseguir um bom resultado hoje. É claro que amanhã teremos uma corrida longa e suada."
O líder do campeonato, Oscar Piastri, que tem 69 pontos de vantagem sobre Verstappen, largará na segunda fila com o outro piloto da Mercedes, Kimi Antonelli, depois de registrar o terceiro melhor tempo.
O holandês Verstappen, que venceu as duas últimas rodadas do campeonato com a pole, ficou 0,182 segundo atrás e acusou Lando Norris, da McLaren, de bloqueá-lo e forçá-lo a abortar sua última volta voadora.
"Foi por pouco. A volta em si estava indo bem... mas, infelizmente, eu tinha um carro dois segundos à minha frente na chicane financeira", disse o tetracampeão mundial.
"Acho que está bem claro que isso não é bom quando acontece. Poderia ter sido evitado."
Norris, que venceu na pole em Cingapura no ano passado, mas foi o quinto mais rápido no sábado e alinhará na terceira fila com Lewis Hamilton, da Ferrari, descartou a reclamação.
"Eles sempre reclamam", disse o inglês, que está 25 pontos atrás de Piastri na corrida pelo título. "Eles reclamam de tudo. Essa é a Red Bull."
A McLaren precisa de 13 pontos de seus dois pilotos na corrida de domingo para conquistar o segundo título consecutivo do campeonato de construtores.
"Obviamente, eu gostaria de ter feito mais, mas não acho que tínhamos quatro décimos para conseguir a pole", disse o australiano Piastri.
"Foi uma sessão bastante limpa, então é tudo o que posso pedir."
Charles Leclerc colocou a outra Ferrari na quarta fila ao lado do carro da Racing Bulls de Isack Hadjar, enquanto o piloto da Haas, Oliver Bearman, e o veterano da Aston Martin, Fernando Alonso, formarão a quinta fila.
O piloto da Racing Bulls, Liam Lawson, que bateu nos treinos de sexta-feira e novamente no início do sábado, passou para a segunda fila, mas foi eliminado antes da disputa final e estará na sétima fila.
Carlos Sainz, vencedor em Cingapura pela Ferrari e terceiro pela Williams em Baku na última vez, também não conseguiu passar para o Q3 e largará ao lado do neozelandês.
Isso está pendente de uma investigação sobre a legalidade dos carros da Williams, o que poderia salvar Pierre Gasly da ignomínia de largar em último no grid depois que seu Alpine parou na Q1.
(Reportagem de Nick Mulvenney)