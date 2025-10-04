Reforços não se firmam, e lateral direita segue sendo dilema no Santos

Mesmo investindo em reforços, o Santos segue com problemas na lateral direita. Mayke e Igor Vinícius ainda não conseguiram se firmar no setor.

Os dois vem se alternando na posição desde a chegada de Juan Pablo Vojvoda. Igor Vinícius até saiu na frente na corrida pela titularidade. O ex-São Paulo jogou contra Fluminense e Atlético-MG. Diante do seu ex-time, no entanto, foi baixa pois estava suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

No San-São, portanto, Mayke foi titular e assim seguiu nos embates com Red Bull Bragantino e Grêmio. Torcedores, no entanto, estão pegando no pé do ex-Palmeiras, que até chegou a ouvir algumas vaias ao ser substituído no empate com o Tricolor Gaúcho, na Vila Belmiro.

O que pensa Vojvoda?

Vojvoda falou sobre a disputa na lateral direita. O técnico entende ser uma boa briga e benéfica para o Santos.

"Minha consideração: usamos o Mayke contra o São Paulo pois o Igor não podia jogar. Ele correspondeu. O Mayke fez um bom jogo contra o Bragantino. Tenho que analisar melhor o jogo de hoje (quarta-feira, contra o Grêmio). É uma concorrência parelha. Eu gosto disso. Quando um estiver em baixa, o outro ajuda", analisou logo depois do duelo com o Grêmio.

Além dos dois, o comandante argentino também conta com JP Chermont para o setor. O Menino da Vila, porém, não está sendo aproveitado no time profissional e chegou a ser usado em um compromisso do sub-20 recentemente.

Dor de cabeça antiga

O problema na lateral direita não é de hoje. Nas última temporadas, praticamente ninguém se firmou na posição. Passaram pelo clube nomes como Léo Godoy, Aderlan, Rodrigo Ferreira, Hayner, Nathan, Gabriel Inocêncio, Júnior Caiçara, Auro e Madson.

Os últimos a terem uma sequência positiva foram Victor Ferras (2015 até 2019) e Pará (2020 até 2021).

Próximo jogo do Santos

Ceará x Santos (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 05 de outubro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão (CE)

Situação na tabela

O Santos está na 16ª colocação do Brasileirão, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.