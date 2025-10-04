Ramon Menezes justifica vexame da Seleção Brasileira no Mundial Sub-20

O clima na Seleção Brasileira Sub-20 foi de abatimento após a eliminação precoce no Mundial da categoria, neste sábado (4), em Santiago, no Chile. O Brasil foi derrotado pela Espanha por 1 a 0, no Estádio Nacional, e encerrou sua participação sem nenhuma vitória ? com duas derrotas e um empate na fase de grupos. O gol espanhol foi marcado por Iker Bravo, ainda no primeiro tempo.

Explicações do técnico

O técnico Ramon Menezes expressou o sentimento de frustração e destacou as dificuldades enfrentadas pela equipe durante a preparação. Foi a primeira eliminação do Brasil em primeira fase na história do Mundial Sub-20.

"Primeiro, todos nós estamos muito tristes. É difícil falar em um momento como esse. Foi a primeira vez que, em todas as competições que estivemos à frente, saímos na primeira fase ? em seis competições disputadas. O torcedor fica triste, chateado, mas às vezes as pessoas não entendem o contexto e a dificuldade", disse o treinador.

Ramon explicou que o grupo teve pouco tempo de preparação e contou com jogadores de baixa minutagem, o que influenciou o desempenho no torneio.

"Nos apresentamos no dia 22 para jogar no dia 28. São jogadores com pouca minutagem, e sabíamos que correríamos riscos. Agora é levantar a cabeça. Quando se ganha, se deixa uma marca; e quando se perde, também ? com marcas e cicatrizes. É preciso ter cabeça no lugar. Ninguém vai deixar de jogar futebol por causa dessa eliminação", afirmou.

Momento de reflexão

O zagueiro Iago, destaque da base do Flamengo. também lamentou o resultado e a maneira como a eliminação aconteceu.