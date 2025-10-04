Topo

Ramon Menezes lamenta poucos treinos após queda do Brasil no Mundial sub-20

Ramon Menezes, técnico do Brasil, durante jogo contra a Espanha; seleção perdeu por 1 a 0 Imagem: Javier TORRES / AFP
Do UOL, em São Paulo

04/10/2025 19h10

O técnico Ramon Menezes lamentou a eliminação precoce do Brasil no Mundial sub-20 e destacou, ao Sportv, a falta de tempo para treinar como uma das barreiras na trajetória da seleção, que acabou fora do torneio pela 1ª vez na história em uma fase de grupos.

O que Ramon falou?

Queda precoce. "Todos nós estamos muito tristes, é até difícil falar em um momento como esse. Foi a primeira queda do Brasil em todas as competições em que nossa comissão esteve à frente do elenco — foram seis competições disputadas."

Problemas. "O torcedor fica triste e chateado, mas às vezes ele também não entende todo o contexto e toda nossa dificuldade. Houve pouco tempo para treinar — talvez nem estes atletas teriam sido liberados. Nos apresentamos no dia 22 para jogar no dia 28. Há atletas aqui com minutagem baixa. Corremos os riscos"

Próximos passos. "É levantar a cabeça. Quando ganha, você deixa marcas, e isso acontece também quando você perde. São cicatrizes fechadas. Tenho cabeça no lugar. Ninguém vai deixar de jogar futebol por causa da eliminação. Todos vão continuar tentando fazer o melhor. Todo mundo está muito triste."

