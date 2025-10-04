Ramón Díaz e Emiliano detalham mudanças táticas no Inter; D'Alessandro agradece apoio da torcida

Neste sábado, o Internacional superou o Botafogo por 2 a 0 no Beira-Rio e voltou a vencer após quatro jogos de jejum (dois empates e duas derrotas). Em entrevista coletiva após o duelo, o técnico Ramón Díaz destacou a boa atuação da equipe, elogiou os laterais Braian Aguirre e Alexandro Bernabei, e explicou as escolhas táticas que contribuíram para o resultado positivo.

O treinador optou por adiantar Alan Patrick e reforçar o meio-campo com quatro atletas, além de utilizar uma linha de cinco defensores.

"Acredito que temos características também para jogar desta maneira. Temos dois laterais que são muito rápidos, acredito que fizeram grande partida. Os dois foram muito importantes no ataque, não apenas na parte defensiva. Mas a equipe entendeu como jogar neste momento, como jogar concentrados, atentos contra uma equipe campeã da Libertadores recentemente. Viemos bem concentrados, com muita pressão, fizemos uma grande partida", analisou o treinador

Ramón afirmou que, apesar da fase difícil e da impaciência para sair da má fase, a nova comissão técnica tem passado confiança e tranquilidade aos atletas.

"Acredito que a coisa mais importante é o trabalho. É importante que o grupo entenda que há situações difíceis, mas que é possível sair, com caráter e determinação. Temos dado muita confiança e tranquilidade, sei que as pessoas são impacientes, querem resultados rápidos, mas acredito que o grupo demonstrou caráter e determinação em uma partida muito difícil, contra um grande rival com um grande treinador. Agora vamos exigir cada vez mais: mais concentração, mais trabalho. Vamos seguir impondo o que queremos, mas temos que estar todos juntos para que seja um grande final de campeonato", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sport Club Internacional (@scinternacional)

Emiliano Díaz explica escolhas táticas e elogia entrega do grupo

O auxiliar técnico Emiliano Díaz explicou a escolha por deixar Borré no banco e usar Alan Patrick mais avançado.

"Muitas vezes nos adaptamos ao que temos. Hoje tentamos isso, pois sabíamos que teríamos que romper por fora e tirar a diagonal, como aconteceu. Sabemos que temos seis meio-campistas de qualidade, além de um bom ataque, então escolhemos isso. Feliz pela decisão e agradecer ao grupo por poder trocar. Eles mereciam, víamos que sofriam muito, trabalhavam e as coisas não aconteciam. Alívio muito grande", disse.

Emiliano ainda destacou que o perfil da atual comissão técnica é exatamente como o time demonstrou diante do Botafogo: vontade e disposição.

"Lá dentro é guerra, em qualquer jogo que você joga, qualquer competição. Vivemos assim. Intensidade não se negocia. Podemos negociar jogar mal, podemos negociar errar um passe, mas correr e brigar, não. Temos qualidade para jogar melhor, mas essa entrega e essa vontade de brigar é coisa nossa. Vivemos assim", finalizou o auxiliar.

D'Alessandro agradece apoio do torcedor

Ídolo e diretor esportivo do clube, D'Alessandro também se pronunciou após a partida, agradecendo a presença e o apoio da torcida no Beira-Rio.

"Quero que o torcedor compareça. Muito obrigado por nos carregar a essa vitória importante, que precisávamos. Sabemos que precisamos mais, manter o pé no chão, mas é uma vitória importante antes de uma parada (Data Fifa) para poder treinar com a comissão nova, com modelo e esquema novo, poder conhecer mais os atletas no dia a dia, e poder desfrutar alguns dias de tranquilidade também junto ao torcedor. Então estou aqui para agradecer: muito obrigado por terem vindo, por carregarem nosso time, e muito obrigado, pois é só pelo clube, só pelo Internacional, por ninguém mais. Obrigado por terem atendido essa falha do clube. O Beira-Rio pediu, o clube pediu e o torcedor compareceu. Muito obrigado, e continuaremos nessa batalha que não para por aqui", comentou o argentino.

Com o resultado positivo sobre o Botafogo, os gaúchos chegaram a 32 pontos e se afastam da zona de rebaixamento, agora em 12º, com sete a mais em relação ao Vitória (17º), que ainda joga na rodada.

A próxima partida do Colorado será no dia 15 de outubro (quarta-feira), contra o Mirassol, no Estádio Campos Maia. O jogo válido pela 28ª rodada do Brasileirão, está marcado para às 20h (de Brasília).