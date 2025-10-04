Topo

Esporte

Que horas começa o card principal do UFC 320 hoje? Veja horário de Poatan x Ankalaev

Ankalaev venceu Alex Poatan pelo UFC 313 - Reprodução/Instagram/UFC
Ankalaev venceu Alex Poatan pelo UFC 313 Imagem: Reprodução/Instagram/UFC
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

04/10/2025 16h15

Alex "Poatan"Pereira e Magomed Ankalaev se enfrentam hoje, em Las Vega, para disputar o cinturão dos meio-pesados. O card principal do UFC 320 está programado para começar às 23h (de Brasília).

Onde assistir? UFC Fight Pass (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Werdum mostra áudio de Popó pré-luta, e boxeador chama ex-atleta de desleal

Werdum critica equipe de Popó por briga e diz que Wanderlei quebrou o nariz

Borralho revela ídolo e provoca algoz de Adesanya: 'Acabou a brincadeira'

Poatan terá a chance de revanche após perder o cinturão justamente para o rival que enfrenta nesta noite. No primeiro encontro entre os dois, realizado em março, o russo levou a melhor por decisão unânime dos juízes.

Dono de dois cinturões no UFC e considerado um dos lutadores mais populares da atualidade, o brasileiro construiu uma carreira de impacto, com nocautes marcantes sobre nomes como Israel Adesanya, Sean Strickland, Jiri Prochazka e Jamahal Hill.

Oponente desta vez, o russo chega fortalecido após construir sua caminhada superando adversários duros como Aleksandar Rakic, Johnny Walker e Anthony Smith. Campeão da divisão, ele busca manter a hegemonia e deixar para trás qualquer questionamento em relação à rivalidade com Poatan.

UFC 320 - Card completo do Evento

Card principal - a partir das 23h

  • Magomed Ankalaev x Alex "Poatan" Pereira
  • Merab Dvalishvili x Cory Sandhagen
  • Jiri Prochazka x Khalil Rountree Jr.
  • Josh Emmett x Youssef Zalal
  • Abus Magomedov x Joe Pyfer

Card preliminar - a partir das 19h

  • Ateba Gautier x Treston Vines
  • Daniel "Willycat" Santos x Joo Sang Yoo
  • Patchy Mix x Jakub Wiklacz
  • Edmen Shahbazyan x André "Sergipano" Muniz
  • Punahele Soriano x Nikolay Veretennikov
  • Macy Chiasson x Yana Santos
  • Chris Gutierrez x Farid Basharat
  • Ramiz Brahimaj x Austin Vanderford
  • Veronica Hardy x Brogan Walker

Alex "Poatan" Pereira x Magomed Ankalaev -- UFC 320

  • Data e hora: 4 de outubro, o card principal começa às 23h (de Brasília)
  • Local: Las Vegas, Estados Unidos
  • Transmissão: UFC Fight Pass (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Que horas começa o card principal do UFC 320 hoje? Veja horário de Poatan x Ankalaev

Neymar divulga novas fotos de tratamento de lesão no CT do Santos

Onde vai passar Corinthians x Mirassol pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Palmeiras encerra preparação para pegar o São Paulo; veja provável escalação

São Paulo vence I9 pelo Paulista sub-17, mas perde do Noroeste no sub-15

Estevão marca pela 1ª vez pelo Chelsea e dá a vitória sobre o Liverpool pela Premier League

Harry Kane marca, e Bayern de Munique vence Frankfurt pelo Campeonato Alemão

Assistir Espanha x Brasil ao vivo pelo Mundial Sub-20: veja onde vai passar o jogo

Estêvão anota 1º pelo Chelsea e garante vitória em clássico contra o Liverpool

Inter de Milão goleia a Cremonese e vai dormir na liderança do Campeonato Italiano

Saka celebra marca histórica pelo Arsenal no Campeonato Inglês