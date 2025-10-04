Que horas começa o card principal do UFC 320 hoje? Veja horário de Poatan x Ankalaev
Alex "Poatan"Pereira e Magomed Ankalaev se enfrentam hoje, em Las Vega, para disputar o cinturão dos meio-pesados. O card principal do UFC 320 está programado para começar às 23h (de Brasília).
Onde assistir? UFC Fight Pass (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Poatan terá a chance de revanche após perder o cinturão justamente para o rival que enfrenta nesta noite. No primeiro encontro entre os dois, realizado em março, o russo levou a melhor por decisão unânime dos juízes.
Dono de dois cinturões no UFC e considerado um dos lutadores mais populares da atualidade, o brasileiro construiu uma carreira de impacto, com nocautes marcantes sobre nomes como Israel Adesanya, Sean Strickland, Jiri Prochazka e Jamahal Hill.
Oponente desta vez, o russo chega fortalecido após construir sua caminhada superando adversários duros como Aleksandar Rakic, Johnny Walker e Anthony Smith. Campeão da divisão, ele busca manter a hegemonia e deixar para trás qualquer questionamento em relação à rivalidade com Poatan.
UFC 320 - Card completo do Evento
Card principal - a partir das 23h
- Magomed Ankalaev x Alex "Poatan" Pereira
- Merab Dvalishvili x Cory Sandhagen
- Jiri Prochazka x Khalil Rountree Jr.
- Josh Emmett x Youssef Zalal
- Abus Magomedov x Joe Pyfer
Card preliminar - a partir das 19h
- Ateba Gautier x Treston Vines
- Daniel "Willycat" Santos x Joo Sang Yoo
- Patchy Mix x Jakub Wiklacz
- Edmen Shahbazyan x André "Sergipano" Muniz
- Punahele Soriano x Nikolay Veretennikov
- Macy Chiasson x Yana Santos
- Chris Gutierrez x Farid Basharat
- Ramiz Brahimaj x Austin Vanderford
- Veronica Hardy x Brogan Walker
Alex "Poatan" Pereira x Magomed Ankalaev -- UFC 320
- Data e hora: 4 de outubro, o card principal começa às 23h (de Brasília)
- Local: Las Vegas, Estados Unidos
- Transmissão: UFC Fight Pass (streaming --de acordo com as condições da plataforma)