Que horas começa luta do Poatan no UFC 320 hoje? Veja onde assistir
Alex "Poatan"Pereira tem a chance de recuperar o cinturão dos meios-pesados do UFC em luta contra o atual campeão, Magomed Ankalaev. Eles se enfrentam no UFC 320, em Las Vegas, com o card principal marcado para começar às 23h (de Brasília). Não há horário pré-determinado para o início da luta de Poatan.
Onde assistir? UFC Fight Pass (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Poatan terá a oportunidade de vingar a derrota sofrida em março, quando perdeu o cinturão da categoria para o adversário desta noite. Na ocasião, o russo levou a vitória por decisão unânime.
Reconhecido como um dos grandes nomes do MMA, o brasileiro soma conquistas expressivas, com nocautes sobre lutadores consagrados como Israel Adesanya, Sean Strickland, Jiri Prochazka e Jamahal Hill.
O russo, por sua vez, trilhou um caminho sólido até chegar ao topo, derrotando nomes como Aleksandar Rakic, Johnny Walker e Anthony Smith. Atual campeão, ele busca reafirmar sua posição e afastar dúvidas na rivalidade contra Poatan.
UFC 320 - Card completo do Evento
Card principal - a partir das 23h
- Magomed Ankalaev x Alex "Poatan" Pereira
- Merab Dvalishvili x Cory Sandhagen
- Jiri Prochazka x Khalil Rountree Jr.
- Josh Emmett x Youssef Zalal
- Abus Magomedov x Joe Pyfer
Card preliminar - a partir das 19h
- Ateba Gautier x Treston Vines
- Daniel "Willycat" Santos x Joo Sang Yoo
- Patchy Mix x Jakub Wiklacz
- Edmen Shahbazyan x André "Sergipano" Muniz
- Punahele Soriano x Nikolay Veretennikov
- Macy Chiasson x Yana Santos
- Chris Gutierrez x Farid Basharat
- Ramiz Brahimaj x Austin Vanderford
- Veronica Hardy x Brogan Walker
