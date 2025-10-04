Que horas começa luta do Poatan no UFC 320 hoje? Veja onde assistir

Topo

Alex Poatan nocauteia Jamahal Hill Imagem: Reprodução/Twitter/UFC
04/10/2025 20h15

Alex "Poatan"Pereira tem a chance de recuperar o cinturão dos meios-pesados do UFC em luta contra o atual campeão, Magomed Ankalaev. Eles se enfrentam no UFC 320, em Las Vegas, com o card principal marcado para começar às 23h (de Brasília). Não há horário pré-determinado para o início da luta de Poatan.

Onde assistir? UFC Fight Pass (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Poatan terá a oportunidade de vingar a derrota sofrida em março, quando perdeu o cinturão da categoria para o adversário desta noite. Na ocasião, o russo levou a vitória por decisão unânime.

Reconhecido como um dos grandes nomes do MMA, o brasileiro soma conquistas expressivas, com nocautes sobre lutadores consagrados como Israel Adesanya, Sean Strickland, Jiri Prochazka e Jamahal Hill.

O russo, por sua vez, trilhou um caminho sólido até chegar ao topo, derrotando nomes como Aleksandar Rakic, Johnny Walker e Anthony Smith. Atual campeão, ele busca reafirmar sua posição e afastar dúvidas na rivalidade contra Poatan.

UFC 320 - Card completo do Evento

Card principal - a partir das 23h

  • Magomed Ankalaev x Alex "Poatan" Pereira
  • Merab Dvalishvili x Cory Sandhagen
  • Jiri Prochazka x Khalil Rountree Jr.
  • Josh Emmett x Youssef Zalal
  • Abus Magomedov x Joe Pyfer

Card preliminar - a partir das 19h

  • Ateba Gautier x Treston Vines
  • Daniel "Willycat" Santos x Joo Sang Yoo
  • Patchy Mix x Jakub Wiklacz
  • Edmen Shahbazyan x André "Sergipano" Muniz
  • Punahele Soriano x Nikolay Veretennikov
  • Macy Chiasson x Yana Santos
  • Chris Gutierrez x Farid Basharat
  • Ramiz Brahimaj x Austin Vanderford
  • Veronica Hardy x Brogan Walker

Alex "Poatan" Pereira x Magomed Ankalaev -- UFC 320

  • Data e hora: 4 de outubro, o card principal começa às 23h (de Brasília)
  • Local: Las Vegas, Estados Unidos
  • Transmissão: UFC Fight Pass (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

