Primavera x XV de Piracicaba pela Copa Paulista: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações
Primavera e XV de Piracicaba entram em campo neste domingo, 5 de outubro de 2025, às 15h (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O duelo é o jogo de ida da final da Copa Paulista.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir Primavera x XV de Piracicaba?
- TV: TV Gazeta (aberto)
- Youtube: Paulistão TV, Ulisses TV e Metrópoles
- Tempo real: Gazeta Esportiva.
Como o Primavera chega ao confronto?
O Primavera ficou na terceira posição do Grupo C, atrás apenas do XV de Piracicaba. No mata-mata, a equipe de Indaiatuba eliminou o Paulista, o União São João e o Grêmio Prudente para chegar à final.
Nos últimos cinco jogos, são quatro vitórias e uma derrota.
Como XV de Piracicaba chega ao confronto?
Após fase a melhor campanha na primeira fase, o XV de Piracicaba eliminou Araçatuba, Oeste e Comercial para chegar à decisão da Copa Paulista.
Nos últimos cinco jogos, são quatro vitórias e um empate.
Histórico de confrontos
Primavera e XV de Piracicaba já se enfrentaram 15 vezes na história, e a equipe de Piracicaba tem vantagem. São seis triunfos da equipe de Moisés Egert, seis empates e três vitórias para a equipe de Indaiatuba. Os dados são do Ogol.
Veja os últimos jogos
- 10/08/2025 - Primavera 0 x 2 XV de Piracicaba (Copa Paulista)
- 04/07/2025 - XV de Piracicaba 1 x 1 Primavera (Copa Paulista)
- 01/03/2025 - Primavera 0 x 0 XV de Piracicaba (Paulista Série A2).
FICHA TÉCNICA
PRIMAVERA x XV DE PIRACICABA
? Competição: Final da Copa Paulista (ida)
?? Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)
? Data: Domingo, 5 de outubro de 2025
? Horário: 15h (de Brasília)
????? Árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo (SP)
? Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Izabele de Oliveira (SP)
? VAR: Renato de Carlos (SP)
Primavera
Levy; Cleiton, Afonso, Kauan Martins e João Victor; Nelsinho, Barreto, Caiçara e Matheus Anjos; Jean Silva e Brunão
Técnico: Fernando Marchiori
XV de Piracicaba
Reynaldo; Michel, Luiz Gustavo, Luís Felipe e João Victor; Gustavo Hebling, Carlos Manuel e Serginho; David Ribeiro, Paulo Marcelo e Léo Santos
Técnico: Moisés Egert.