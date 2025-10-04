Primavera x XV de Piracicaba pela Copa Paulista: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Primavera e XV de Piracicaba entram em campo neste domingo, 5 de outubro de 2025, às 15h (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O duelo é o jogo de ida da final da Copa Paulista.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

NHÔ QUIM vs. FANTASMA!

XV de Piracicaba e Primavera estão na final da Copa Paulista Sicredi 2025!#CopaPaulistaSicredi pic.twitter.com/nh5mFaWCRs ? Paulistão (@Paulistao) September 28, 2025

Onde assistir Primavera x XV de Piracicaba?

TV: TV Gazeta (aberto)

(aberto) Youtube: Paulistão TV, Ulisses TV e Metrópoles

Tempo real: Gazeta Esportiva.

Como o Primavera chega ao confronto?

O Primavera ficou na terceira posição do Grupo C, atrás apenas do XV de Piracicaba. No mata-mata, a equipe de Indaiatuba eliminou o Paulista, o União São João e o Grêmio Prudente para chegar à final.

Nos últimos cinco jogos, são quatro vitórias e uma derrota.

Como XV de Piracicaba chega ao confronto?

Após fase a melhor campanha na primeira fase, o XV de Piracicaba eliminou Araçatuba, Oeste e Comercial para chegar à decisão da Copa Paulista.

Nos últimos cinco jogos, são quatro vitórias e um empate.

Histórico de confrontos

Primavera e XV de Piracicaba já se enfrentaram 15 vezes na história, e a equipe de Piracicaba tem vantagem. São seis triunfos da equipe de Moisés Egert, seis empates e três vitórias para a equipe de Indaiatuba. Os dados são do Ogol.

Veja os últimos jogos

10/08/2025 - Primavera 0 x 2 XV de Piracicaba (Copa Paulista)

04/07/2025 - XV de Piracicaba 1 x 1 Primavera (Copa Paulista)

01/03/2025 - Primavera 0 x 0 XV de Piracicaba (Paulista Série A2).

FICHA TÉCNICA



PRIMAVERA x XV DE PIRACICABA

? Competição: Final da Copa Paulista (ida)



?? Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)



? Data: Domingo, 5 de outubro de 2025



? Horário: 15h (de Brasília)



????? Árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo (SP)



? Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Izabele de Oliveira (SP)



? VAR: Renato de Carlos (SP)

Primavera

Levy; Cleiton, Afonso, Kauan Martins e João Victor; Nelsinho, Barreto, Caiçara e Matheus Anjos; Jean Silva e Brunão



Técnico: Fernando Marchiori

XV de Piracicaba

Reynaldo; Michel, Luiz Gustavo, Luís Felipe e João Victor; Gustavo Hebling, Carlos Manuel e Serginho; David Ribeiro, Paulo Marcelo e Léo Santos



Técnico: Moisés Egert.