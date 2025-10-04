Topo

Primavera x XV de Piracicaba: duelo de estilos na final da Copa Paulista

04/10/2025 09h00

A decisão da Copa Paulista entre Primavera e XV de Piracicaba promete um confronto de contrastes. Enquanto o time de Indaiatuba chega embalado pelo melhor ataque da competição, com 25 gols em 16 partidas, o Nhô Quim aposta em sua defesa consistente, que sofreu apenas 6 gols em toda a campanha.

Primavera: força ofensiva

O clube de Indaiatuba não apenas lidera em gols, como também conta com o artilheiro isolado do torneio: Brunão, autor de 11 gols. Entre as vitórias de destaque, o Primavera aplicou 4 a 0 no União São João e 3 a 0 no Guarani B, reforçando sua vocação ofensiva.

XV de Piracicaba: segurança atrás e eficiência à frente

Do outro lado, o XV de Piracicaba fez campanha sólida. Além da melhor defesa do campeonato, com média de 0.38 por jogo, a equipe perdeu apenas uma partida em toda a competição ? diante do Araçatuba.

Curiosamente, o artilheiro do time na Copa Paulista é um zagueiro, João Victor, que já marcou 5 gols, mostrando versatilidade em campo.

Histórico do confronto na primeira fase

Na fase de grupos, as duas equipes já se enfrentaram duas vezes. No primeiro encontro, empate por 1 a 1. Na volta, o XV de Piracicaba venceu fora de casa por 2 a 0. 

O Nhô Quim terminou como líder da chave com 24 pontos, enquanto o Primavera avançou em segundo lugar com 19 pontos.

Finais na TV Gazeta

O XV de Piracicaba decide a Copa Paulista em dois jogos contra o Primavera. O duelo de ida acontecerá neste domingo (5), às 15h (de Brasília), em Campinas. Já o jogo decisivo acontecerá em Piracicaba, no dia 11 de outubro (sábado), às 18h. As partidas terão transmissão da TV Gazeta.

