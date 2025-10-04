Precisando vencer no Santos, Vojvoda reencontra pedra no sapato de passagem pelo Fortaleza

O Santos encara o Ceará neste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda tenta transformar o bom futebol em resultados, mas terá uma pedra no sapato pela frente.

O comandante dirigiu o Fortaleza por quatro temporadas e meia e já enfrentou o Vozão diversas vezes. Ao todo, são 24 compromissos, com apenas cinco vitórias do argentino, oito empates e 11 derrotas. Ou seja, um aproveitamento de 31,9%.

A última vitória de Vojvoda

O último triunfo de Vojvoda sobre o Ceará foi em 1º de abril de 2023, quando o Leão superou o maior rival por 2 a 1, na Arena Castelão, pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense.

Rival da demissão

Desde então, foram nove encontros, com cinco empates e quatro derrotas. Neste ano, ele já encarou o Ceará quatro vezes. O técnico amarga três derrotas e uma igualdade. Foi justamente um destes reveses que culminou na demissão do argentino no Fortaleza, na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nova fase?

Agora no Santos, portanto, Vojvoda reencontra o Ceará e tenta ter mais sorte contra o rival. O Peixe precisa vencer para se afastar da zona do rebaixamento. O clube paulista viu a distância para o Vitória, primeiro time dentro do Z4, encurtar a última rodada.

O Peixe entra 27ª rodada do Brasileirão na 16ª colocação, com 27 pontos, três a mais que o Leão.

Vojvoda x Ceará

24 jogos

5 vitórias do Vojvoda

11 vitórias do Ceará

8 empates

24 gols para Vojvoda

31 gols para o Ceará

Ceará x Santos

Ceará x Santos (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 05 de outubro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão (CE)