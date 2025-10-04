Poatan x Ankalaev: onde assistir e o que esperar da revanche no UFC 320

A revanche entre Magomed Ankalaev e Alex "Poatan" Pereira é um dos duelos mais aguardados do ano. Os dois voltam a se enfrentar neste sábado (4), em Las Vegas, valendo o cinturão dos meio-pesados (até 92,9 kg). O confronto promete intensidade e ajustes táticos após o desfecho da primeira luta.

Ankalaev: o estrategista russo

Com um cartel de 21 vitórias, 1 derrota e 1 "no contest", Magomed Ankalaev chega como campeão, sustentando uma reputação de lutador cerebral e extremamente técnico. Especialista em sambo e wrestling, o russo é conhecido por controlar o ritmo e buscar quedas, mas na primeira luta contra Poatan, surpreendeu a todos:

Apesar de ser um grappler, Ankalaev venceu desferindo muitos golpes em pé, mostrando versatilidade e uma leitura de luta impecável.

Com 1,90m de altura e 92,97 kg, ele mantém um estilo frio e paciente, explorando brechas com contragolpes e precisão cirúrgica.

Poatan: o poder de um striker nato

O brasileiro Alex "Poatan" Pereira, dono de um dos golpes mais temidos do MMA, tenta reconquistar o título. Com 1,93m de altura e envergadura de 2,00m, ele possui vantagem física e técnica no kickboxing, onde construiu sua fama mundial.

Com 12 vitórias e 3 derrotas, Poatan é um especialista em nocautes, mas sabe que precisará corrigir falhas defensivas e dosar melhor o ritmo para evitar o domínio estratégico de Ankalaev.

Ankalaev x Poatan: confronto de estilos

O combate reedita um choque entre potência e controle. Poatan deve buscar manter a luta em pé, onde é mais perigoso, enquanto Ankalaev tentará repetir a mistura que o levou à vitória anterior: uma combinação de pressão tática e volume de golpes inesperado.

Se o brasileiro conseguir manter a distância e impor seu ritmo, poderá equilibrar o duelo. Mas qualquer brecha contra um lutador tão paciente quanto o russo pode ser fatal.

Onde assistir

O card principal terá início às 23h (horário de Brasília), com transmissão pelo UFC Fight Pass.