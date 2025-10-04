Poatan se diz 'bem melhor' para revanche e mantém mistério sobre derrota

Alex Poatan vai reencontrar Magomed Ankalaev no octógono quase sete meses após perder o cinturão dos meio-pesados no UFC. O brasileiro, em entrevista ao UOL, falou sobre sua evolução neste período e detalhou a preparação para retomar o título da categoria. A luta é a principal do UFC 320, programado para a noite de hoje em Las Vegas (EUA).

O evento terá transmissão ao vivo e exclusiva no UFC Fight Pass, acessível pelo UOL Play. O canal do UOL Esporte no YouTube transmite, de graça, as três primeiras lutas do card preliminar a partir das 19h.

O que ele falou?

Poatan disse que a derrota ocorrida em março não mudou sua maneira de trabalhar. Ele, no entanto, garantiu estar "bem melhor" às vésperas do embate.

O brasileiro reforçou que não estava "nem com 50%" de suas condições físicas ideias no último encontro com Ankalaev, optando por não detalhar, ao menos neste momento, o motivo do problema.

O que muda é voltar melhor. Tenho certeza que estou bem melhor. Evoluí nos treinos e posso mostrar tudo o que já sabia e que aprendi nestes sete meses. É um bom momento para mim. [Sobre a última luta], em um momento vou falar, mas não estava 100% e nem 50%. Mesmo daquele jeito, ainda foi uma luta igual, e isso me dá confiança. Sei que estou bem hoje. Hoje, com 50%, já dava pra ganhar Alex Poatan, ao UOL

O que mais Poatan falou?

Preparação. "Cheguei aqui há duas semanas. Faço isso há umas quatro lutas. Alugo uma casa e fico com o time, estamos em 12 pessoas. Estamos firmes e fortes no treinamento. Estou em um momento muito bom."

Declaração sobre Ankalaev ter se "escondido" do brasileiro há duas semanas: "Traz engajamento, mas não foi minha intenção. Eu só falei o que aconteceu. Não sei por que ele [Ankalaev] se escondeu. Isso é 100% [de certeza]. Ele pode falar que não, mas é. Ele tentou se esconder ao falar que não estava no quarto se escondendo da gente. Não sei por que ele fez isso. Não sei se é medo de mim, talvez é para evitar alguma confusão achando que vou brigar. Ele se escondeu, mas o motivo, não sei."

Ankalaev: tuites agressivos, mas pessoalmente... "Não me incomodam as provocações, mas sim as mentiras. Isso prova que não pode ser ele [no X], porque quando ele falou um monte de mentira... se sou eu no lugar dele, assumiria: 'fui eu mesmo'. Se eu falo alguma coisa, eu garanto. Se eu falar: 'vou meter porrada no cara', vou depois chegar aqui e ficar me escondendo? Isso demonstra que não é ele."

Protagonismo brasileiro no UFC. "A responsabilidade a gente tem, mas temos que saber controlar. Quando estamos levando o nome do país, começam a aparecer mais pessoas. Isso é importante, mas não assumo a pressão: sou um cara bem controlado."

Instituto no Brasil. "A gente tem toda a equipe para cuidar disso. Temos mais ou menos dez funcionários. Criei no bairro que nasci, no Battistini [em São Bernardo do Campo] e vejo a necessidade nas crianças. A gente vê envolvimento com alcoolismo e drogas. Quis fazer algo para ajudar."