Palmeiras vence nas categorias Sub-15 e Sub-17 pelas quartas do Paulistão

04/10/2025 17h45

Neste sábado, o Palmeiras conquistou vitórias nas categorias Sub-15 e Sub-17 pelas partidas de ida das quartas do Campeonato Paulista. O Sub-15 goleou o I9 por 4 a 1, com gols de Marcos Vinicius, Luis Gustavo (2) e Kaue Richard, enquanto o Sub-17 bateu o Brasilis por 2 a 1, com tentos de Fernando e Ícaro.

Sub-15

Com a vitória, o Sub-15 do Verdão leva a vantagem de três tentos no agregado e pode perder por até dois gols para carimbar seu passaporte direto às semifinais. O próximo compromisso entre as equipes será no próximo sábado, às 9h (de Brasília), na Academia de Futebol 2.

Escalação: Gustavo Navarro; Lúcio Flávio, Ayslan, Guilherme Vinicius, Tailan, Davi Roque, Luis Gustavo, Matheus Gomes, Maxsuel, Luiz Augusto e Anderson

Técnico: Eduardo Guadagnucci

Sub-17
Com o resultado, o sub-17 do Palmeiras leva a vantagem mínima no agregado e precisa de apenas um empate para se garantir na próxima fase. O jogo de volta também ocorre no sábado, na Academia de Futebol 2, mas às 11h.

Escalação: Audo; Samuel, Felipe, João Victor, Luan, Thiago, Eduardo, Tulio, Juan Francisco, Thauan e Lucas Gabriel
Técnico: Artur Itiro

