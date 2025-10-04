Palmeiras encerra preparação para pegar o São Paulo; veja provável escalação
Neste sábado, na Academia de Futebol, o Palmeiras encerrou sua preparação para enfrentar o São Paulo, em confronto válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste domingo, no Morumbis, a partir das 16h (de Brasília).
O elenco alviverde começou com um trabalho técnico de posse de bola e marcação. Na sequência, sob o comando de Abel Ferreira e sua comissão, realizou atividade de ataque contra defesa no último terço do campo e exercícios específicos de cada posição.
O meio-campista Lucas Evangelista passou por cirurgia no início desta semana e seguiu seu tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance iniciado na última sexta. O jogador passou pelo procedimento para corrigir uma lesão tendínea sofrida contra o Bahia no último dia 28 de agosto. A expectativa é a de que ele só volte aos gramados em 2026.
O lateral direito Khellven deve seguir como desfalque para o Palmeiras. O atleta, que se recupera de um trauma no pé, sofrido no jogo contra o River Plate, pela Libertadores. Dessa forma, Giay deve se manter na posição. Além de Evangelista e Khellven, completam a lista de baixas o atacante Paulinho (cirurgia na perna direita). Fora isso, Abel Ferreira não deve ter mais problemas.
Desta forma, o Palmeiras deve entrar em campo com: Weverton; Giay, Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Raphael Veiga; Flaco López, Felipe Anderson e Vitor Roque.
Na última rodada do Brasileirão, o Palmeiras venceu o Vasco, por 3 a 0, com gols de Flaco López (duas vezes) e Vitor Roque, no Allianz Parque. Com o resultado, o Verdão assumiu a vice-liderança, com 52 pontos conquistados, e segue a caça ao líder Flamengo, que tem 55.