Topo

Esporte

Palmeiras aposta em invencibilidade contra o São Paulo para retomar força como visitante

04/10/2025 07h00

O Palmeiras entra em campo neste domingo para enfrentar o São Paulo em duelo da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília), no Morumbis. Visitante indigesto em 2025, o Verdão aposta em sua invencibilidade de oito jogos contra o rival para retomar a força fora de casa.

Nesta temporada, o Palmeiras é o time com mais vitórias no mundo, com 18 triunfos em 26 jogos, empatado com o Paris Saint-Germain.

Palmeiras está invicto contra o São Paulo desde 2021

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira não sabe o que é perder do São Paulo desde 2021. Desde então, as equipes se enfrentaram em oito oportunidades, com quatro vitórias e quatro empates. A sequência conta, porém, com a decisão na Supercopa do Brasil de 2024, na qual o Tricolor levou a melhor sobre o Verdão nos pênaltis após empate sem gols no tempo normal.

O recorte também conta com uma goleada alviverde por 5 a 0 sobre o rival. Este duelo, inclusive, é o que marca o início da sequência invicta. Além disso, o Verdão também tem na conta em um desses oito jogos uma classificação à final do Campeonato Paulista após vencer o jogo único por 1 a 0.

Palmeiras perdeu invencibilidade de seis jogos como visitante

Até o último fim de semana, o Palmeiras vinha de uma invencibilidade de 11 jogos na temporada, mas viu essa marca cair por terra ao ser derrotado pelo Bahia, por 1 a 0, na Fonte Nova. Esse resultado também interrompeu a sequência da equipe sem perder fora de casa, que era de seis jogos. A última derrota fora de casa do Verdão foi na ida das oitavas da Copa do Brasil para o Corinthians.

Agora, a equipe de Abel Ferreira, que deu uma resposta rápida e venceu o Vasco, por 3 a 0, na última quarta-feira, tenta embalar nova sequência fora de casa. Para isso, aposta em sua invencibilidade contra o rival.

São Paulo e Palmeiras vivem fases distintas

São Paulo e Palmeiras vivem fases distintas na temporada. De um lado, o Tricolor está oscilando e amargou, recentemente, uma eliminação nas quartas da Libertadores para a LDU. O time de Hernán Crespo ganhou um fôlego na última quarta-feira ao vencer o Fortaleza, por 2 a 0, interrompendo uma sequência de quatro derrotas.

Com isso, fica em sétimo lugar, com 38 pontos, dois atrás do Bahia, que fecha o G6.

Enquanto isso, o Palmeiras conseguiu avançar à semifinal da Libertadores, passando pelo River Plate. A equipe de Abel Ferreira se recuperou depois da derrota para o Bahia e, na última rodada, venceu o Vasco, por 3 a 0. O resultado deixou o Verdão na vice-liderança, com 52 pontos, três a menos que o Flamengo.

Confira os jogos da sequência invicta do Palmeiras:

  • Palmeiras 1×0 São Paulo (Brasileirão 2025)

  • Palmeiras 1×0 São Paulo (Paulista 2025 - semifinal)

  • Palmeiras 0x0 São Paulo (Paulista 2025 - fase de grupos)

  • Palmeiras 2×1 São Paulo (Brasileirão 2024)

  • São Paulo 0x0 Palmeiras (Brasileirão 2024)

  • São Paulo 1×1 Palmeiras (Paulista 2024)

  • Palmeiras 0 (2) x (4) 0 São Paulo (Supercopa Rei 2024)

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: São Paulo x Palmeiras

Competição: Campeonato Brasileiro (27ª rodada)

Data e horário: 16 horas (de Brasília)

Local: Morumbis, São Paulo (SP)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Corinthians aposta em bom retrospecto contra o Mirassol para derrubar jejum na Arena

Saiba como assistir ao UFC 320, card liderado por Alex Poatan vs Magomed Ankalaev

Palmeiras aposta em invencibilidade contra o São Paulo para retomar força como visitante

Goiás e Novorizontino brigam por G-4 em sábado de duelos diretos na Série B

Alex Poatan entra em ação para encerrar última grande rivalidade nos meio-pesados do UFC

Botafogo defende posição dentro do G-4 diante do Internacional no Beira-Rio

Precisando vencer no Santos, Vojvoda reencontra pedra no sapato de passagem pelo Fortaleza

Convocado pela Argentina, Aníbal Moreno reforça concentração em São Paulo x Palmeiras: "Jogo à parte"

Corinthians tem sinal de alerta com pendurados e tenta evitar novos desfalques para clássico alvinegro

Glover Teixeira aposta em nocaute de Poatan contra Ankalaev no UFC 320

Defesa do São Paulo volta a passar ilesa e vê Choque-Rei como "prova de fogo"