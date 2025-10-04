Palmeiras aposta em invencibilidade contra o São Paulo para retomar força como visitante

O Palmeiras entra em campo neste domingo para enfrentar o São Paulo em duelo da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília), no Morumbis. Visitante indigesto em 2025, o Verdão aposta em sua invencibilidade de oito jogos contra o rival para retomar a força fora de casa.

Nesta temporada, o Palmeiras é o time com mais vitórias no mundo, com 18 triunfos em 26 jogos, empatado com o Paris Saint-Germain.

Palmeiras está invicto contra o São Paulo desde 2021

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira não sabe o que é perder do São Paulo desde 2021. Desde então, as equipes se enfrentaram em oito oportunidades, com quatro vitórias e quatro empates. A sequência conta, porém, com a decisão na Supercopa do Brasil de 2024, na qual o Tricolor levou a melhor sobre o Verdão nos pênaltis após empate sem gols no tempo normal.

O recorte também conta com uma goleada alviverde por 5 a 0 sobre o rival. Este duelo, inclusive, é o que marca o início da sequência invicta. Além disso, o Verdão também tem na conta em um desses oito jogos uma classificação à final do Campeonato Paulista após vencer o jogo único por 1 a 0.

Palmeiras perdeu invencibilidade de seis jogos como visitante

Até o último fim de semana, o Palmeiras vinha de uma invencibilidade de 11 jogos na temporada, mas viu essa marca cair por terra ao ser derrotado pelo Bahia, por 1 a 0, na Fonte Nova. Esse resultado também interrompeu a sequência da equipe sem perder fora de casa, que era de seis jogos. A última derrota fora de casa do Verdão foi na ida das oitavas da Copa do Brasil para o Corinthians.

Agora, a equipe de Abel Ferreira, que deu uma resposta rápida e venceu o Vasco, por 3 a 0, na última quarta-feira, tenta embalar nova sequência fora de casa. Para isso, aposta em sua invencibilidade contra o rival.

São Paulo e Palmeiras vivem fases distintas

São Paulo e Palmeiras vivem fases distintas na temporada. De um lado, o Tricolor está oscilando e amargou, recentemente, uma eliminação nas quartas da Libertadores para a LDU. O time de Hernán Crespo ganhou um fôlego na última quarta-feira ao vencer o Fortaleza, por 2 a 0, interrompendo uma sequência de quatro derrotas.

Com isso, fica em sétimo lugar, com 38 pontos, dois atrás do Bahia, que fecha o G6.

Enquanto isso, o Palmeiras conseguiu avançar à semifinal da Libertadores, passando pelo River Plate. A equipe de Abel Ferreira se recuperou depois da derrota para o Bahia e, na última rodada, venceu o Vasco, por 3 a 0. O resultado deixou o Verdão na vice-liderança, com 52 pontos, três a menos que o Flamengo.

Confira os jogos da sequência invicta do Palmeiras:

Palmeiras 1×0 São Paulo (Brasileirão 2025)

(Brasileirão 2025) Palmeiras 1×0 São Paulo (Paulista 2025 - semifinal)

(Paulista 2025 - semifinal) Palmeiras 0x0 São Paulo (Paulista 2025 - fase de grupos)

(Paulista 2025 - fase de grupos) Palmeiras 2×1 São Paulo (Brasileirão 2024)

(Brasileirão 2024) São Paulo 0x0 Palmeiras (Brasileirão 2024)

(Brasileirão 2024) São Paulo 1×1 Palmeiras (Paulista 2024)

(Paulista 2024) Palmeiras 0 (2) x (4) 0 São Paulo (Supercopa Rei 2024)

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: São Paulo x Palmeiras



Competição: Campeonato Brasileiro (27ª rodada)



Data e horário: 16 horas (de Brasília)



Local: Morumbis, São Paulo (SP)