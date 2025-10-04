Operário-PR x Remo pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Operário-PR e Remo se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, pela 30ª rodada da Série B.

Confira onde assistir, o momento das equipes e as prováveis escalações.

Onde assistir Operário-PR x Remo ao vivo?

TV: ESPN



Streaming: Disney+, Kwai e SportyNet

Como chega o Operário-PR para o jogo

O time paranaense vem de derrota fora de casa para o Athletico-PR por 1 a 0.

Como chega o Remo para o jogo

O clube paraense chega motivado após vitória expressiva por 4 a 2 sobre o CRB.

Prováveis escalações

OPERÁRIO-PR: Elias Curzel; Diogo Mateus, Miranda, Joseph e Cristiano; Índio, Zuluaga, Neto Paraíba e Boschilia; Rodrigo Rodrigues e Léo Gaúcho

Técnico: Alex de Souza

REMO: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Klaus, Reynaldo e Alan Rodríguez; Caio Vinícius, Jáderson e Nathan; Marrony, João Pedro e Pedro Rocha

Técnico: Guto Ferreira

Arbitragem

Não divulgada.

Ficha técnica de Operário-PR x Remo

Confronto: Operário-PR x Remo

Competição: Série B do Campeonato Brasileiro - 30ª rodada

Data e horário: Domingo, 5 de outubro, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Germano Kruger - Ponta Grossa (PR)