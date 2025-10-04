Topo

Onde vai passar Red Bull Bragantino x Grêmio pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Mano Menezes, técnico do Grêmio, durante jogo contra o Mirassol - Maxi Franzoi/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

04/10/2025 13h30

Red Bull Bragantino e Grêmio entram em campo hoje (4), às 18h30 (de Brasília), no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

O Red Bull Bragantino não venceu nos últimos cinco compromissos pelo Brasileirão. Na rodada passada, o Massa Bruta visitou o Mirassol e empatou em 1 a 1.

Já o Grêmio vem se recuperando no campeonato, mas também não venceu no jogo passado. A equipe de Mano Menezes visitou o Santos e também empatou em 1 a 1.

Red Bull Bragantino x Grêmio -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 4 de outubro, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

