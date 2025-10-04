Onde vai passar Red Bull Bragantino x Grêmio pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Red Bull Bragantino e Grêmio entram em campo hoje (4), às 18h30 (de Brasília), no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).
O Red Bull Bragantino não venceu nos últimos cinco compromissos pelo Brasileirão. Na rodada passada, o Massa Bruta visitou o Mirassol e empatou em 1 a 1.
Já o Grêmio vem se recuperando no campeonato, mas também não venceu no jogo passado. A equipe de Mano Menezes visitou o Santos e também empatou em 1 a 1.
Red Bull Bragantino x Grêmio -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 4 de outubro, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)