Onde vai passar Real Madrid x Villarreal pelo Espanhol? Como assistir ao vivo

Real Madrid e Villarreal entram em campo hoje (4), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madrid, pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol.
Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Real Madrid tenta reagir após sofrer uma goleada e perder a liderança de La Liga. A equipe de Xabi Alonso visitou o rival Atlético de Madrid e perdeu por 5 a 2 na rodada passada.
Já o Villarreal vem de três vitórias seguidas e quer encostar de vez na liderança. O Submarino Amarelo superou o Athletic Bilbao por 1 a 0 no último compromisso pelo Campeonato Espanhol.
Real Madrid x Villarreal -- Campeonato Espanhol
- Data e hora: 4 de outubro, às 16h (de Brasília)
- Local: Santiago Bernabéu, em Madrid
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)