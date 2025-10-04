Topo

Onde vai passar Real Madrid x Villarreal pelo Espanhol? Como assistir ao vivo

Kylian Mbappé virou o "dono" do Real Madrid após somente um ano no clube - Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

04/10/2025 11h00

Real Madrid e Villarreal entram em campo hoje (4), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madrid, pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Real Madrid tenta reagir após sofrer uma goleada e perder a liderança de La Liga. A equipe de Xabi Alonso visitou o rival Atlético de Madrid e perdeu por 5 a 2 na rodada passada.

Já o Villarreal vem de três vitórias seguidas e quer encostar de vez na liderança. O Submarino Amarelo superou o Athletic Bilbao por 1 a 0 no último compromisso pelo Campeonato Espanhol.

Real Madrid x Villarreal -- Campeonato Espanhol

  • Data e hora: 4 de outubro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Santiago Bernabéu, em Madrid
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

