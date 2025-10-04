Topo

Esporte

Onde vai passar Inter x Botafogo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Vista aérea do Beira-Rio, estádio do Inter - Reprodução/Premiere
Vista aérea do Beira-Rio, estádio do Inter Imagem: Reprodução/Premiere
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

04/10/2025 13h30

Internacional e Botafogo se enfrentam hoje (4), às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

Relacionadas

Fifa bate o pé e peita Trump sobre cidades da Copa: 'Decisão é nossa'

Corinthians vai à CBF por polêmicas, e presidente sugere criação de 'guia'

Seleção: Vanderson é cortado de novo; Ancelotti chama Vitinho, do Botafogo

O Internacional vem de uma sequência de quatro jogos sem vitória. O Colorado empatou em 1 a 1 com o Corinthians no jogo passado.

Já o Botafogo quer a segunda vitória consecutiva para seguir firma na briga pelo G4. A equipe de Davide Ancelotti venceu o Bahia por 2 a 1 na rodada disputada no meio de semana.

Internacional x Botafogo -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 4 de outubro, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Beira-Rio, em Porto Alegre
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Russell faz a pole em Cingapura, Verstappen reclama de obstrução

Lateral do Coritiba pede justiça após levar tapa no rosto: 'Agredido por esse covarde'

Onde vai passar Red Bull Bragantino x Grêmio pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Onde vai passar Fluminense x Atlético-MG pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Onde vai passar Inter x Botafogo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Técnico 'barra' Matheus Cunha, United vence Sunderland e alivia pressão

Arsenal vence o West Ham e seca Liverpool para seguir líder do Inglês

Corinthians faz 11 gols em jogo da base do futebol feminino

Ex-United revela que usou ChatGPT para fechar contrato: 'Melhor agente que já tive'

Poatan x Ankalaev: onde assistir e o que esperar da revanche no UFC 320

Sinner inicia busca do bi em Xangai com vitória tranquila; Zverev se machuca