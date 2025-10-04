Onde vai passar Inter x Botafogo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Internacional e Botafogo se enfrentam hoje (4), às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).
O Internacional vem de uma sequência de quatro jogos sem vitória. O Colorado empatou em 1 a 1 com o Corinthians no jogo passado.
Já o Botafogo quer a segunda vitória consecutiva para seguir firma na briga pelo G4. A equipe de Davide Ancelotti venceu o Bahia por 2 a 1 na rodada disputada no meio de semana.
Internacional x Botafogo -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 4 de outubro, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Beira-Rio, em Porto Alegre
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)