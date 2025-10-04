Topo

Onde vai passar Fluminense x Atlético-MG pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Maracanã iluminado com as cores do Fluminense - CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
04/10/2025 13h30

Fluminense e Atlético-MG entram em campo hoje (4), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pela Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view).

O Fluminense vem de três jogos sem derrota, mas viu a sequência de vitórias ser encerrada na rodada passada. O Tricolor visitou o lanterna Sport e empatou em 2 a 2.

O Atlético-MG também vem de uma igualdade no último confronto pelo Brasileirão. O Galo recebeu o Juventude e empatou em 0 a 0.

Fluminense x Atlético-MG -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 4 de outubro, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
  • Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view)

