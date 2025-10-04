Onde vai passar Corinthians x Mirassol pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Corinthians e Mirassol se enfrentam hoje (4), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A partida será transmitida pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).
O Corinthians atravessa um momento complicado e soma três jogos sem vitória no Brasileirão. No último compromisso, a equipe de Dorival Júnior sofreu um empate amargo contra o Internacional, levando o gol da igualdade já nos acréscimos da partida.
O Mirassol também não vive a melhor fase e chega ao duelo após dois jogos sem vencer. O Leão Caipira saiu do G4 ao empatar em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino na rodada passada.
Corinthians x Mirassol -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 4 de outubro, às 21h (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo
- Transmissão: Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)