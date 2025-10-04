Onde assistir Poatan x Ankalaev no UFC 320 ao vivo? Veja onde vai passar
Alex "Poatan"Pereira e Magomed Ankalaev entram no octógono hoje, em Las Vega, pelo UFC 320, na disputa do cinturão dos meio-pesados. O card principal está programado para começar às 23h (de Brasília).
Onde assistir? UFC Fight Pass (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O reencontro entre Poatan e o russo marca a busca do brasileiro pela recuperação do cinturão perdido. Na primeira luta entre eles, em março deste ano, o adversário levou a melhor e saiu vencedor por decisão unânime.
Com passagem histórica em duas categorias e status de estrela do UFC, Poatan ostenta vitórias de peso em seu cartel, incluindo nocautes contra Israel Adesanya, Sean Strickland, Jiri Prochazka e Jamahal Hill.
Já o russo, atual campeão, construiu sua trajetória no evento passando por rivais como Aleksandar Rakic, Johnny Walker e Anthony Smith. Seu objetivo agora é reafirmar sua soberania e encerrar de vez a discussão sobre a rivalidade contra o paulista.
UFC 320 - Card completo do Evento
Card principal - a partir das 23h
- Magomed Ankalaev x Alex "Poatan" Pereira
- Merab Dvalishvili x Cory Sandhagen
- Jiri Prochazka x Khalil Rountree Jr.
- Josh Emmett x Youssef Zalal
- Abus Magomedov x Joe Pyfer
Card preliminar - a partir das 19h
- Ateba Gautier x Treston Vines
- Daniel "Willycat" Santos x Joo Sang Yoo
- Patchy Mix x Jakub Wiklacz
- Edmen Shahbazyan x André "Sergipano" Muniz
- Punahele Soriano x Nikolay Veretennikov
- Macy Chiasson x Yana Santos
- Chris Gutierrez x Farid Basharat
- Ramiz Brahimaj x Austin Vanderford
- Veronica Hardy x Brogan Walker
