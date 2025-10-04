Topo

Onde assistir Poatan x Ankalaev no UFC 320 ao vivo? Veja onde vai passar

Alex Poatan se tornou um dos atletas mais populares da história do UFC - Louis Grasse/PxImages
Alex Poatan se tornou um dos atletas mais populares da história do UFC Imagem: Louis Grasse/PxImages
Colaboração para o UOL, em São Paulo

04/10/2025 17h31

Alex "Poatan"Pereira e Magomed Ankalaev entram no octógono hoje, em Las Vega, pelo UFC 320, na disputa do cinturão dos meio-pesados. O card principal está programado para começar às 23h (de Brasília).

Onde assistir? UFC Fight Pass (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O reencontro entre Poatan e o russo marca a busca do brasileiro pela recuperação do cinturão perdido. Na primeira luta entre eles, em março deste ano, o adversário levou a melhor e saiu vencedor por decisão unânime.

Com passagem histórica em duas categorias e status de estrela do UFC, Poatan ostenta vitórias de peso em seu cartel, incluindo nocautes contra Israel Adesanya, Sean Strickland, Jiri Prochazka e Jamahal Hill.

Já o russo, atual campeão, construiu sua trajetória no evento passando por rivais como Aleksandar Rakic, Johnny Walker e Anthony Smith. Seu objetivo agora é reafirmar sua soberania e encerrar de vez a discussão sobre a rivalidade contra o paulista.

UFC 320 - Card completo do Evento

Card principal - a partir das 23h

  • Magomed Ankalaev x Alex "Poatan" Pereira
  • Merab Dvalishvili x Cory Sandhagen
  • Jiri Prochazka x Khalil Rountree Jr.
  • Josh Emmett x Youssef Zalal
  • Abus Magomedov x Joe Pyfer

Card preliminar - a partir das 19h

  • Ateba Gautier x Treston Vines
  • Daniel "Willycat" Santos x Joo Sang Yoo
  • Patchy Mix x Jakub Wiklacz
  • Edmen Shahbazyan x André "Sergipano" Muniz
  • Punahele Soriano x Nikolay Veretennikov
  • Macy Chiasson x Yana Santos
  • Chris Gutierrez x Farid Basharat
  • Ramiz Brahimaj x Austin Vanderford
  • Veronica Hardy x Brogan Walker

Alex "Poatan" Pereira x Magomed Ankalaev -- UFC 320

  • Data e hora: 4 de outubro, o card principal começa às 23h (de Brasília)
  • Local: Las Vegas, Estados Unidos
  • Transmissão: UFC Fight Pass (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

