Novorizontino perde da Chapecoense e desperdiça chance de entrar no G4 da Série B

04/10/2025 18h13

Neste sábado, em confronto válido pela 30ª rodada da Série B, o Novorizontino visitou a Chapecoense na Arena Condá, perdeu pelo placar de 1 a 0 e desperdiçou a oportunidade de ingressar no G4. Pedro Perotti foi quem balançou as redes para os mandantes.

E agora?

Com o triunfo, a Chapecoense chegou aos 47 pontos, agora na quinta colocação da tabela, e colou no Athletico-PR, que soma 48 e abre a zona de classificação à elite do futebol brasileiro. Do outro lado, o Novorizontino permaneceu com 47 somados, na sexta posição.

? Resumo do jogo

Chapecoense 1 x 0 Novorizontino

? Competição: 30ª rodada da Série B

?? Local: Arena Condá

? Data: 4 de outubro de 2025 (sábado)

? Horário: 16h (de Brasília)

Gols

? Pedro Perotti, aos 15? do 2ºT (Chapecoense)

Como foi o jogo

O primeiro e único gol da partida foi marcado pela Chapecoense, aos 15 minutos do primeiro tempo. Em jogada de contra-ataque rápido pela direita, Marlon fez cruzamento e encontrou Pedro Perotti, que desviou para marcar.

Próximos jogos

Chapecoense

Ferroviária x Chapecoense (31ª rodada da Série B)

Data e horário: 09/10 (quinta-feira), às 19h

Novorizontino

Cuiabá x Novorizontino (31ª rodada da Série B)

Data e horário: 08/10 (quarta-feira), às 19h

