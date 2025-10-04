Neymar divulga novas fotos de tratamento de lesão no CT do Santos

Neste sábado, Neymar divulgou novas fotos tratando uma lesão muscular no Centro de Treinamento do Santos. O meia-atacante não treina com o elenco e está fora da partida contra o Ceará, neste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Foto: Divulgação/Neymar

O camisa 10 se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, diagnosticada no dia 19 de setembro. O Peixe não determina prazo para retorno.

Essa é a terceira lesão de Neymar desde que ele voltou ao Santos, no final de janeiro. Ao todo, são 21 partidas, com seis gols e três assistências.

Sem o astro, portanto, o Peixe encara o Ceará neste domingo, fora de casa, pela 27ª rodada do Brasileirão. A bola rola no gramado da Arena Castelão, em Fortaleza (CE), a partir das 20h30 (de Brasília).

Outros desfalques

O técnico Juan Pablo Vojvoda também não terá Mayke diante do Vozão. O lateral direito será preservado por desgaste muscular. Assim, Igor Vinícius será titular.

O meio-campista Victor Hugo, por sua vez, está em recuperação de contusão muscular. Ele está em transição com a fisioterapia. O ex-Flamengo ainda não fica à disposição para a viagem para Fortaleza. A expectativa é que ele seja liberado para o clássico contra o Corinthians, no dia 15.

Situação na tabela

O Santos está na 16ª colocação do Brasileirão, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

Próximo jogo do Santos