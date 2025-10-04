NBA: Lakers, sem LeBron e Doncic, perdem para os Suns na pré-temporada

O Los Angeles Lakers começou a pré-temporada da NBA com derrota por 103 a 81 para o Phoenix Suns, na noite de sexta-feira (3), em Palm Desert, Califórnia. Austin Reaves foi o destaque dos Lakers com 20 pontos, enquanto Bronny James, filho de LeBron, marcou oito. As estrelas LeBron James e Luka Doncic ficaram fora da partida.

LeBron, que se recupera de uma lesão leve, avança de forma gradual rumo à sua 23ª temporada na NBA, enquanto Doncic foi poupado após os compromissos com seleção da Eslovênia no EuroBasket. Ambos acompanharam o jogo do banco, vendo os Suns abrirem até 27 pontos de vantagem no terceiro quarto.

Planejamento dos Lakers na NBA

O técnico JJ Redick explicou que ainda pretende contar com os dois em breve: "Queremos pelo menos um jogo de pré-temporada com o elenco completo, algo como um ensaio geral para o início da temporada", afirmou o treinador dos Lakers.

Pelo lado dos Suns, Devin Booker marcou 24 pontos, enquanto Dillon Brooks, estreando pela equipe após ser trocado do Houston Rockets na negociação envolvendo Kevin Durant, somou 10 pontos. Grayson Allen também teve bom desempenho, com 13 pontos. Já Deandre Ayton, novo reforço dos Lakers, fez apenas um ponto e oito rebotes em 18 minutos.

Momento icônico

A partida da pré-temporada da NBA marcou o retorno dos Lakers à arena de Coachella Valley, palco onde Bronny havia jogado ao lado do pai um ano antes. Desta vez, com LeBron na arquibancada, o jovem atuou por 23 minutos, acertando apenas um arremesso de três pontos e convertendo cinco lances livres. O time volta à quadra domingo (5) para enfrentar o Golden State Warriors, em San Francisco.

? Próximos jogos na pré-temporada da NBA

? Domingo (5 de outubro)

? LA Lakers x Golden State Warriors ? ? 21h30

? Sexta-feira (10 de outubro)

? Phoenix Suns x Brooklyn Nets ? ? 09h00.