Nauhany Silva e Ana Candiotto ganham ITF W35 de SP nas duplas

04/10/2025 19h42

A jovem Nauhany Silva, de 15 anos, conquistou neste sábado (4) o primeiro título profissional da carreira no tênis, ao vencer a chave de duplas do ITF W35 de São Paulo ao lado de Ana Candiotto, sua parceira de treino.

A dupla paulista superou na final as cabeças de chave 2, Jazmin Ortenzi (ARG) e Maria Paulina Perez-Garcia (COL), por 6/4 e 6/2, nas quadras de saibro do Clube Paineiras do Morumby.

Nauhany Silva: emoção pela vitória

"Estou muito feliz com o meu primeiro título profissional. Gostaria de agradecer à Ana pela parceria, foi uma semana incrível. Vou levar esse momento para o resto da vida", comemorou Naná.

Candiotto, que somou o 13º título de duplas da carreira, destacou a importância da conquista em casa. "Foi muito especial dividir essa vitória com a Naná, com toda a equipe e a família por perto."

Ambas voltam a competir na próxima semana, no W15 de São João da Boa Vista (SP).

