Napoli x Genoa pelo Italiano: onde assistir ao vivo, estatísticas e prováveis escalações
O Napoli volta a campo pelo Campeonato Italiano neste domingo, pela sexta rodada, para enfrentar o Genoa às 13h (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona.
A equipe napolitana busca manter a sequência positiva e somar pontos importantes na disputa pelo topo da tabela, enquanto o Genoa tenta se recuperar e melhorar sua posição na competição após resultados ruins nas últimas partidas.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da Cazé TV, no Youtube.
Como chegam as equipes?
O time napolitano vem de vitória por 2 a 1 sobre o Sporting na Liga dos Campeões e ocupa a segunda posição na tabela com 12 pontos, enquanto o Genoa aparece em 19º, após derrota por 0 a 3 para a Lazio. O Napoli terá desfalques importantes, como Alessandro Buongiorno, Nikita Contini e Romelu Lukaku, enquanto o Genoa busca reação fora de casa.
Histórico: O histórico de confrontos favorece o Napoli, que venceu 46 dos 124 jogos contra o Genoa.
Posições na tabela
- Napoli - 12 pontos em 5 jogos - 2º lugar
- Genoa - 2 pontos em 5 jogos - 19º lugar
Prováveis escalações
Napoli: Meret, Lorenzo, Beukema, Juan Jesus e Spinazzolla; Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay; Hojlund. Técnico: Antonio Conte
Genoa: Leali, Norton-Cuffy, Ostiigard, Vasquez e Martin; Masini, Frendrup, Elertsson e Malinovskyi; Vitinha e Colombo. Técnico: Patrick Vieira
Arbitragem
Federico La Penna será o árbitro do confronto.