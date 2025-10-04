Topo

Esporte

Napoli x Genoa pelo Italiano: onde assistir ao vivo, estatísticas e prováveis escalações

04/10/2025 20h00

O Napoli volta a campo pelo Campeonato Italiano neste domingo, pela sexta rodada, para enfrentar o Genoa às 13h (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona.

A equipe napolitana busca manter a sequência positiva e somar pontos importantes na disputa pelo topo da tabela, enquanto o Genoa tenta se recuperar e melhorar sua posição na competição após resultados ruins nas últimas partidas.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Cazé TV, no Youtube.

Como chegam as equipes?

O time napolitano vem de vitória por 2 a 1 sobre o Sporting na Liga dos Campeões e ocupa a segunda posição na tabela com 12 pontos, enquanto o Genoa aparece em 19º, após derrota por 0 a 3 para a Lazio. O Napoli terá desfalques importantes, como Alessandro Buongiorno, Nikita Contini e Romelu Lukaku, enquanto o Genoa busca reação fora de casa.

Histórico: O histórico de confrontos favorece o Napoli, que venceu 46 dos 124 jogos contra o Genoa.

Posições na tabela

  • Napoli - 12 pontos em 5 jogos - 2º lugar

  • Genoa - 2 pontos em 5 jogos - 19º lugar

Prováveis escalações

Napoli: Meret, Lorenzo, Beukema, Juan Jesus e Spinazzolla; Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay; Hojlund. Técnico: Antonio Conte

Genoa: Leali, Norton-Cuffy, Ostiigard, Vasquez e Martin; Masini, Frendrup, Elertsson e Malinovskyi; Vitinha e Colombo. Técnico: Patrick Vieira

Arbitragem

Federico La Penna será o árbitro do confronto.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Goiás não sai do zero contra o Volta Redonda e segue na vice-liderança da Série B

Thiago Silva celebra triunfo do Fluminense e marca de 200 jogos pelo clube: "Importante pra mim"

John Kennedy desequilibra e Fluminense vence por 3 a 0 o Atlético-MG no Maracanã

Barboza lamenta revés do Botafogo e cita gramado molhado: "Não conseguimos jogar"

Bragantino vence com pênalti no último lance; Grêmio se revolta com arbitragem

Internacional bate Botafogo e volta a vencer no Brasileiro

Internacional consegue primeira vitória com Ramon Díaz ao bater o Botafogo por 2 a 0

Goiás empata com Volta Redonda e desperdiça chance de grudar no líder Coritiba

Fluminense bate Atlético-MG e emenda 4º jogo invicto no Brasileirão

Xabi Alonso elogia atuação de Vini Jr. contra Villarreal: 'Um jogo muito bom, não só pelo gol'

Fluminense vence, Atlético-MG segue perto do Z4 e 'zica' de Hulk aumenta