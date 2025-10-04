Topo

Minas supera o Praia Clube e fatura o título mineiro de vôlei feminino

04/10/2025 23h00

Gerdau Minas confirmou sua força no vôlei feminino estadual ao conquistar, neste sábado (4), o título do Campeonato Mineiro Itambé 2025. Em um clássico disputado na Arena UniBH, em Belo Horizonte, a equipe venceu o Dentil/Praia Clube por 3 sets a 0 (25/22, 25/12 e 25/17) e ergueu o primeiro troféu da temporada 2025/26.

Tradição no vôlei

Com o resultado, o time minastenista chegou ao décimo título estadual (1940, 1946, 1949, 2003, 2017, 2018, 2020, 2022, 2024 e 2025). A maior pontuadora da final foi Amanda Marques, com 15 pontos.

Referência do elenco, a capitã Thaisa celebrou a evolução da equipe e destacou a união do grupo. "Entramos muito concentradas e focadas, sabíamos da força do time adversário. Jogamos com intensidade e nosso bloqueio funcionou muito bem", disse.

Próximo desafio

O elenco do Minas foca agora as atenções na disputa da Superliga feminina. A estreia será contra o Batavo Mackenzie, no dia 21 de outubro, às 21h, novamente na Arena UniBH, em Belo Horizonte.

