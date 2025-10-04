Topo

Yuri é titular, e Memphis volta no banco contra Mirassol; veja escalações

Yuri Alberto será titular ao lado de Gui Negão no ataque alvinegro - Joisel Amaral/AGIF
Yuri Alberto será titular ao lado de Gui Negão no ataque alvinegro Imagem: Joisel Amaral/AGIF
Valentin Furlan

Colaboração para o UOL

04/10/2025 20h14

Corinthians e Mirassol já definiram escalações para embate deste sábado, às 21h (de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileirão.

Times escalados

Comandado por Lucas Silvestre, o Corinthians vai a campo na seguinte configuração: Hugo Souza; Raniele, Gustavo Henrique e João Pedro Tchoca; Matheuzinho, Martínez, Maycon, Breno Bidon e Matheus Bidu; Gui Negão e Yuri Alberto.

O técnico Rafael Guanaes, enquanto isso, monta o Mirassol assim: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Guilherme; Negueba, Carlos Eduardo e Cristian.

Memphis havia ficado de fora das últimas partidas, em recuperação de um edema na coxa, e começa no banco. Já Yuri Alberto, que cumpriu suspensão contra o Internacional, volta a ser titular — ele fará dupla de ataque com Gui Negão.

Dorival Júnior é ausência nesta noite, já que acabou sendo expulso no empate em 1 a 1 com o Internacional, após grande reclamação pelo pênalti marcado no final da partida. Silvestre, seu filho e assistente, comanda a equipe à beira do gramado.

O Alvinegro é o 14° colocado, com 30 pontos. O time vem de três jogos sem vitória, marcando apenas um ponto no recorte, figurando a cinco pontos do Z-4.

A equipe interiorana, enquanto isso, vivia ótima fase, mas ficou no 1 a 1 com o RB Bragantino no meio de semana, após ser derrotado pelo Galo. Como resultado, a equipe deixou o G-4, agora em 5° lugar, empatado em pontos com o Botafogo, com 43.

A bola rola às 21h na Neo Química Arena, em São Paulo, com transmissão de SporTV e Premiere.

