Lateral do Grêmio se revolta após jogo polêmico: 'Categoricamente roubado'

Marlon disparou contra a arbitragem de Lucas Casagrande após Bragantino 1x0 Grêmio Imagem: Joisel Amaral/AGIF
Do UOL, em São Paulo

04/10/2025 21h12

O lateral Marlon, do Grêmio, não escondeu a revolta com a arbitragem de Lucas Casagrande na derrota para o Bragantino, que ocorreu no último lance a partir de um pênalti polêmico em Bragança Paulista. O jogador também falou ao Premiere sobre a expulsão de Kannemann, ocorrida ainda no 1º tempo, e disparou contra os recentes casos de corrupção envolvendo a CBF.

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense está sendo categoricamente roubado desde que começou o campeonato. Vivemos falando de calendário, mas não temos profissionalização dos árbitros. A gente vem de anos de corrupção numa federação onde você não consegue legalizar as coisas, isso tem influencia. Quem sabe o novo presidente consiga melhorar os árbitros Marlon, ao Premiere

Lances capitais

No final do 1º tempo, Lucas Casagrande expulsou Kannemann. O árbitro considerou que o zagueiro do Grêmio agrediu Pedro Henrique segundos antes de uma falta ser cobrada pela equipe paulista.

Sobre a expulsão do Kannemann: ele marcou em uma jogada que não existe e expulsou porque estava bravo com o Kannemann no jogo passado Marlon

Já nos acréscimos da partida, Praxedes recebeu pela direita, chutou para o gol e viu Marlon desviar a bola para escanteio. O juiz foi ao VAR e considerou que o lateral estava com o braço aberto no momento do bloqueio, assinalou pênalti e deu cartão amarelo ao gremista. Jhon Jhon, na cobrança, cravou o 1 a 0 dos mandantes.

O que aconteceu com o Grêmio foi uma baixaria, não tem critério nenhum. Estou com o braço colado. Se eu faço a amplitude de espaço, a bola bate e volta para frente, mas a bola vai para fora Marlon

