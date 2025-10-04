Marlon desabafa contra arbitragem após derrota do Grêmio: "Não tem mais condições de jogar"

O Grêmio deixou a derrota de 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, neste sábado, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, fora de casa, revoltado com a arbitragem. Envolvido no pênalti marcado para o Massa Bruta, já nos acréscimos do segundo tempo, Marlon fez um forte desabafo. O lateral esquerdo afirmou que o Tricolor Gaúcho está sendo roubado no torneio.

"O Grêmio está sendo categoricamente roubado, desde que começou o campeonato. A gente vive em uma liga onde não se tem nem profissionalização dos árbitros. A gente vem de anos e anos de corrupção em uma federação e isso tem influência no futebol. Quem sabe o presidente agora consiga melhorar os árbitros. O que aconteceu com o Grêmio foi uma baixaria. Não tem critério algum. Estou com o braço colado. A bola desvia no meu peito e vai para fora", disse ao Premiere.

Era pra expulsar?

Marlon também reclamou da expulsão de Kannemann, aos 42 minutos do primeiro tempo. O árbitro Lucas Casagrande aplicou o vermelho direto ao entender que o zagueiro agrediu Pedro Henrique, com a bola parada.

"A expulsão do Kannemann, ele marca uma jogada que não existe. Ele expulsa pois está bravo com o Kannemann do jogo passado", relatou.

Indignação total

O lateral esquerdo ainda listou alguns outros jogos em que ele entende que o Grêmio foi prejudicado e voltou a atacar a arbitragem.

"Foram dois pênaltis no Gre-Nal que não foram. Fomos prejudicados contra São Paulo, Santos e Bragantino. Temos nosso demérito em campo de muitas vezes errar, mas o que aconteceu hoje aqui não pode acontecer. E não é só com o Grêmio. Outras equipes foram prejudicadas também. Os árbitros são tendenciosos. Jogamos em uma liga em que a confederação não dá suporte algum aos árbitros, não tem credibilidade com os clubes", declarou;

Alô, CBF!

Por fim, o capitão do Tricolor Gaúcho mandou um recado à Confederação Brasileira de Futebol.

"O Grêmio está sendo roubado, prejudicado. CBF, profissionalize os árbitros, melhore a qualidade do seu produto. Não tem condições de jogar mais assim", finalizou.

