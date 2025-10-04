Topo

Esporte

Lille x PSG pelo Francês: onde assistir ao vivo, estatísticas e prováveis escalações

04/10/2025 20h00

O PSG tenta manter a liderança do Campeonato Francês neste domingo. Pela sétima rodada da competição, a equipe da capital viaja para enfrentar o Lille, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Pierre-Mauroy.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Cazé TV, no Youtube.

Posições na tabela

  • Lille - 10 pontos em 6 jogos - 6º lugar

  • PSG - 15 pontos em 6 jogos - 1º lugar

Prováveis escalações

Lille: Ozer; Meunier, Ngoy, Mandi e Verdonk; Andre, Bouaddi, Correia, Haraldsson e Sahraoui; Giroud. Técnico: Bruno Genesio

PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Beraldo e Hernandez; Kang-in, Vitinha e Mayulu; Mbaye, Ramos e Barcola. Técnico: Luís Enrique

Arbitragem

Benoit Bastien será o árbitro do confronto.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Internacional consegue primeira vitória com Ramon Díaz ao bater o Botafogo por 2 a 0

Goiás empata com Volta Redonda e desperdiça chance de grudar no líder Coritiba

Fluminense bate Atlético-MG e emenda 4º jogo invicto no Brasileirão

Xabi Alonso elogia atuação de Vini Jr. contra Villarreal: 'Um jogo muito bom, não só pelo gol'

Fluminense vence, Atlético-MG segue perto do Z4 e 'zica' de Hulk aumenta

Corinthians x Always Ready: onde assistir ao jogo da Libertadores Feminina 

Inter supera Botafogo, vence a primeira com Ramón e se afasta do Z4

Que horas começa luta do Poatan no UFC 320 hoje? Veja onde assistir

Yuri é titular, e Memphis volta no banco contra Mirassol; veja escalações

Corinthians terá Yuri de volta e Memphis no banco contra o Mirassol; veja escalações

Cruzeiro x Sport pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações