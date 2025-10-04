Lille x PSG pelo Francês: onde assistir ao vivo, estatísticas e prováveis escalações
O PSG tenta manter a liderança do Campeonato Francês neste domingo. Pela sétima rodada da competição, a equipe da capital viaja para enfrentar o Lille, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Pierre-Mauroy.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da Cazé TV, no Youtube.
Posições na tabela
- Lille - 10 pontos em 6 jogos - 6º lugar
- PSG - 15 pontos em 6 jogos - 1º lugar
Prováveis escalações
Lille: Ozer; Meunier, Ngoy, Mandi e Verdonk; Andre, Bouaddi, Correia, Haraldsson e Sahraoui; Giroud. Técnico: Bruno Genesio
PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Beraldo e Hernandez; Kang-in, Vitinha e Mayulu; Mbaye, Ramos e Barcola. Técnico: Luís Enrique
Arbitragem
Benoit Bastien será o árbitro do confronto.