Juventus x Milan pelo Italiano: onde assistir ao vivo, estatísticas e prováveis escalações

Neste domingo, Juventus e Milan se enfrentam pela sexta rodada do Campeonato Italiano. O confronto será às 15h45 (de Brasília), em Turim, no Allianz Stadium.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+ (serviço de streaming).

Posições na tabela

Juventus - 11 pontos em 5 jogos - 4º lugar

Como chega a Juventus?

A Juventus vem de empate em 2 a 2 com o Villarreal pela Champions League. Na Serie A, a equipe ocupa a segunda posição, com 11 pontos, apenas um atrás do líder Milan, e contará com o apoio da maior parte da torcida no clássico em Turim.

Desfalques da Juventus

O brasileiro Bremer segue machucado e não poderá atuar. Além dele, a equipe ainda pode ter mudanças pontuais no ataque, com Jonathan David e Vlahovic disputando posição.

Como chega o Milan?

O Milan lidera o Campeonato Italiano, com 12 pontos, e chega ao clássico após vitória sobre o Napoli na última rodada. A equipe de Massimiliano Allegri busca manter a boa sequência na competição e ampliar a vantagem na liderança.

Desfalques do Milan

O Milan não poderá contar com Pervis Estupiñan, expulso no último jogo. Rafael Leão deve retornar ao time titular, enquanto o restante da equipe está disponível para o clássico.

Prováveis escalações

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti e Kelly; Cambiaso, Locatelli, McKennie e Cabal; Koopmeiners, Yildiz e Jonathan David. Técnico: Igor Tudor

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric e Rabiot; Rafael Leão, Pulisic e Gimenez. Técnico: Massimiliano Allegri

Arbitragem

Marco Guida será o árbitro do confronto.