Juventude x Fortaleza pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

04/10/2025 20h00

Neste domingo, Juventude e Fortaleza se enfrentam pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto está marcado para as 18h30 (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS.

Onde assistir Juventude x Fortaleza ao vivo?

A partida terá transmissão do Premiere.

Como o Juventude chega ao confronto

Na zona de rebaixamento, o Juventude precisa emplacar uma sequência positiva para permanecer na Série A. Com 23 pontos na 18ª colocação, a equipe gaúcha vem de empate contra o Atlético-MG, por 0 a 0, fora de casa.

Como o Fortaleza chega ao confronto

O Fortaleza encara um cenário semelhante. Também na zona da degola, na 19ª posição, com 21 pontos, o time cearense sofreu uma dura derrota na última quinta-feira. Jogando em casa e com um jogador a mais desde os 20 minutos do primeiro tempo, o Leão do Pici foi superado pelo São Paulo por 2 a 0.

Histórico de confronto entre Juventude x Fortaleza

As equipes já se enfrentaram 21 vezes na história. O Fortaleza leva vantagem com 10 vitórias contra duas do Juventude, enquanto os outros nove duelos terminaram em empate.

Estatísticas

Juventude na temporada

  • 13 vitórias, 6 empates e 17 derrotas

  • 37 gols marcados 

  • 56 gols sofridos

  • Artilheiro: Emerson Batalla (7 gols)

Fortaleza na temporada

  • 15 vitórias, 13 empates e 24 derrotas

  • 61 gols marcados 

  • 63 gols sofridos

  • Artilheiro: Lucero (11 gols) 

Prováveis escalações

Provável escalação Juventude

Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Cipriano e Ewerthon; Jadson, Caíque, Luis Mandaca e Lucas Fernandes; Gabriel Taliari e Gilberto

Técnico: Thiago Carpini

Provável escalação Fortaleza

João Ricardo, Brítez, Gastón Ávila, Lucas Gazal e Diogo Barbosa; Matheus Pereira, Lucas Sasha e Lucas Crispim; Pikachu, Breno Lopes e Deyverson

Técnico: Martim Palermo

Arbitragem de Juventude x Fortaleza

Não divulgado.

Próximo jogo do Juventude

Palmeiras x Juventude | Campeonato Brasileiro 

Data e horário: 11/10 (sábado) | 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Onde assistir: SporTV e Premiere

Próximo jogo do Fortaleza

Fortaleza x Vasco | Campeonato Brasileiro

Data e horário: 15/10 (domingo) | 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Onde assistir: Globo e Premiere

Ficha técnica 

Jogo: Juventude x Fortaleza

Data e horário: 05/10 (domingo)| 18h30 (de Brasília) 

Torneio: Campeonato Brasileiro 

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS

Onde Assistir: Premiere

