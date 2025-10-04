Juventude x Fortaleza pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Neste domingo, Juventude e Fortaleza se enfrentam pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto está marcado para as 18h30 (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS.
Onde assistir Juventude x Fortaleza ao vivo?
A partida terá transmissão do Premiere.
Como o Juventude chega ao confronto
Na zona de rebaixamento, o Juventude precisa emplacar uma sequência positiva para permanecer na Série A. Com 23 pontos na 18ª colocação, a equipe gaúcha vem de empate contra o Atlético-MG, por 0 a 0, fora de casa.
Como o Fortaleza chega ao confronto
O Fortaleza encara um cenário semelhante. Também na zona da degola, na 19ª posição, com 21 pontos, o time cearense sofreu uma dura derrota na última quinta-feira. Jogando em casa e com um jogador a mais desde os 20 minutos do primeiro tempo, o Leão do Pici foi superado pelo São Paulo por 2 a 0.
Histórico de confronto entre Juventude x Fortaleza
As equipes já se enfrentaram 21 vezes na história. O Fortaleza leva vantagem com 10 vitórias contra duas do Juventude, enquanto os outros nove duelos terminaram em empate.
Estatísticas
Juventude na temporada
- 13 vitórias, 6 empates e 17 derrotas
- 37 gols marcados
- 56 gols sofridos
- Artilheiro: Emerson Batalla (7 gols)
Fortaleza na temporada
- 15 vitórias, 13 empates e 24 derrotas
- 61 gols marcados
- 63 gols sofridos
- Artilheiro: Lucero (11 gols)
Prováveis escalações
Provável escalação Juventude
Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Cipriano e Ewerthon; Jadson, Caíque, Luis Mandaca e Lucas Fernandes; Gabriel Taliari e Gilberto
Técnico: Thiago Carpini
Provável escalação Fortaleza
João Ricardo, Brítez, Gastón Ávila, Lucas Gazal e Diogo Barbosa; Matheus Pereira, Lucas Sasha e Lucas Crispim; Pikachu, Breno Lopes e Deyverson
Técnico: Martim Palermo
Arbitragem de Juventude x Fortaleza
Não divulgado.
Próximo jogo do Juventude
Palmeiras x Juventude | Campeonato Brasileiro
Data e horário: 11/10 (sábado) | 19h (de Brasília)
Local: Allianz Parque, em São Paulo
Onde assistir: SporTV e Premiere
Próximo jogo do Fortaleza
Fortaleza x Vasco | Campeonato Brasileiro
Data e horário: 15/10 (domingo) | 21h30 (de Brasília)
Local: Arena Castelão, em Fortaleza
Onde assistir: Globo e Premiere
Ficha técnica
Jogo: Juventude x Fortaleza
Data e horário: 05/10 (domingo)| 18h30 (de Brasília)
Torneio: Campeonato Brasileiro
Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS
Onde Assistir: Premiere