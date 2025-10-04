Júnior Santos, do Atlético-MG, passa por cirurgia e não deve mais jogar em 2025
O Atlético-MG publicou nas redes sociais que o atacante Júnior Santos passou por uma cirurgia na manhã deste sábado, em Belo Horizonte. O procedimento, que foi bem-sucedido, aconteceu após o jogador romper os tendões adutor direito e reto abdominal, na região do púbis.
Contudo, o clube ainda não divulgou a previsão do prazo de recuperação do atleta, mas é provável que Júnior não deva atuar mais em 2025.
Lesão no jogo contra o Mirassol
Durante a vitória do Atlético sobre o Mirassol, por 1 a 0, no último sábado, na Arena MRV, Júnior Santos se machucou aos 45 minutos do segundo tempo.
Principal contratação
Comprado do Botafogo pelo time mineiro no início deste ano, o jogador foi a maior contratação do Atlético na temporada (aproximadamente R$ 48 milhões). Ele atuou em 28 jogos, sendo titular em somente quatro. Além disso, o atleta soma dois gols e duas assistências.
Próximo jogo do Atlético-MG
Neste sábado, às 18:30 (de Brasília), o Atlético encara o Fluminense no Maracanã pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.