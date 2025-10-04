Topo

Esporte

Júnior Santos, do Atlético-MG, passa por cirurgia e não deve mais jogar em 2025

04/10/2025 18h14

O Atlético-MG publicou nas redes sociais que o atacante Júnior Santos passou por uma cirurgia na manhã deste sábado, em Belo Horizonte. O procedimento, que foi bem-sucedido, aconteceu após o jogador romper os tendões adutor direito e reto abdominal, na região do púbis.

Contudo, o clube ainda não divulgou a previsão do prazo de recuperação do atleta, mas é provável que Júnior não deva atuar mais em 2025.

Lesão no jogo contra o Mirassol

Durante a vitória do Atlético sobre o Mirassol, por 1 a 0, no último sábado, na Arena MRV, Júnior Santos se machucou aos 45 minutos do segundo tempo.

Principal contratação

Comprado do Botafogo pelo time mineiro no início deste ano, o jogador foi a maior contratação do Atlético na temporada (aproximadamente R$ 48 milhões). Ele atuou em 28 jogos, sendo titular em somente quatro. Além disso, o atleta soma dois gols e duas assistências.

Próximo jogo do Atlético-MG

Neste sábado, às 18:30 (de Brasília), o Atlético encara o Fluminense no Maracanã pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Chapecoense vence duelo direto com o Novorizontino e cola no G-4 da Série B

Júnior Santos, do Atlético-MG, passa por cirurgia e não deve mais jogar em 2025

Gabriel Bortoleto ganha duas posições após punição à Williams no GP de Singapura

Novorizontino perde da Chapecoense e desperdiça chance de entrar no G4 da Série B

Barra-SC segura empate e ganha título inédito da Série D sobre o Santa Cruz

Vini Jr. marca 2 vezes na vitória do Real Madrid sobre o Villarreal no Espanhol

Vini marca dois, deixa dedicatória e Real vence para reassumir liderança

Estêvão revela instrução de técnico antes de 1º gol pelo Chelsea

Com dois de Vini Jr., Real Madrid vence Villarreal e dorme na liderança do Espanhol

Palmeiras vence nas categorias Sub-15 e Sub-17 pelas quartas do Paulistão

Veja fotos do Real Madrid e Villarreal pelo Espanhol