Já garantida na Série B, Ponte Preta é superada pelo Brusque

Neste sábado, pela quinta rodada da segunda fase da Série C, a Ponte Preta visitou o Brusque no Estádio Augusto Bauer e perdeu por 2 a 1. Apesar do gol de Diego Tavares, Diego Mathias e Guilherme Pira garantiram o triunfo dos mandantes.

Situação da Tabela

Com o resultado, a Macaca, já garantida na Série B do próximo ano, desperdiçou a chance de avançar à próxima fase da Série C na primeira colocação do Grupo C. O time paulista seguiu com 10 pontos, enquanto o rival Guarani aparece logo atrás, com sete somados. O Brusque, por sua vez, segue vivo na luta pelo acesso. O time alcançou seis somados, na terceira posição. Apenas os dois primeiros do grupo se garantem na Série B.

? Resumo do jogo

? BRUSQUE 2 x 1 PONTE PRETA ?

? Competição: Série C do Campeonato Brasileiro



?? Local: Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC)



? Data: 4 de outubro de 2025 (sábado)



? Horário: 19h30 (de Brasília)

Gols

? Diego Mathias, aos 21? do 1ºT (Brusque)

? Guilherme Pira, aos 2? do 2ºT (Brusque)

? Diego Tavares, aos 4? do 2ºT (Ponte Preta)

Como foi o jogo

O placar foi aberto aos 21 minutos do primeiro tempo, com Diego Mathias. O atleta do Brusque recebeu o passe dentro da área e completou para as redes.

Já aos dois minutos da etapa final, Guilherme Pira aproveitou a sobra após a bola bater na trave e chutou para a meta.

A Ponte Preta diminuiu aos quatro, com Diego Tavares. O jogador finalizou firme para anotar o único tento da Macaca no jogo.

Próximos jogos

Brusque

Enfrenta o Náutico no próximo sábado, nos Aflitos, em Recife, às 17h (de Brasília), pela sexta rodada da Série C

Ponte Preta