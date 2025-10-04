Topo

Esporte

Inter supera Botafogo, vence a primeira com Ramón e se afasta do Z4

Alan Patrick comemora gol do Inter; gaúchos venceram por 2 a 0 no Beira-Rio - Foto: Ricardo Duarte / Internacional
Alan Patrick comemora gol do Inter; gaúchos venceram por 2 a 0 no Beira-Rio Imagem: Foto: Ricardo Duarte / Internacional
do UOL

Colaboração para o UOL

04/10/2025 20h25

Neste sábado, o Internacional foi melhor e venceu o Botafogo por 2 a 0, no Beira-Rio, em duelo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Alan Patrick e Vitinho fizeram os gols do Colorado na partida, que ficou marcada pela forte chuva que prejudicou o gramado — principalmente no primeiro tempo.

Relacionadas

Zagueiro é expulso após cotovelada e dá tapa em adversário na Série B

Estêvão anota 1º pelo Chelsea e garante vitória em clássico contra o Liverpool

Vini marca dois, deixa dedicatória e Real vence para reassumir liderança

Esta é a primeira vitória do Inter sob o comando de Ramón Díaz. Nos dois primeiros jogos com o argentino à beira do campo, foram dois empates: contra Juventude e Corinthians.

Com o triunfo, o Colorado chega a 32 pontos e salta para a 11ª colocação, se afastando da zona de rebaixamento. O Inter iniciou a rodada em 15º, com 29 pontos, enquanto o Vitória, que abre o Z4, tem 25.

Já o Botafogo fica em quarto lugar, estacionado com 43 pontos, e pode perder sua vaga no G4, já que Bahia e Mirassol ainda jogam na rodada.

O Inter volta a campo contra o Mirassol, enquanto o Botafogo tem clássico diante do Flamengo em seu próximo compromisso. Ambas as partidas acontecem apenas após a Data Fifa, no dia 15, e serão válidas pela 28ª rodada do Brasileirão.

Chuva não atrapalhou Inter superior

Pouco antes da bola rolar, uma forte chuva encharcou o gramado do Beira-Rio, mas o Inter pressionou desde o começo da partida e conseguiu abrir o placar antes de a situação piorar, fazendo com que o primeiro tempo fosse de baixo nível técnico pelas poças no campo.

A chuva parou no segundo tempo, mas a pressão dos mandantes, não. O Inter continuou melhor e ampliou logo no início, gerenciando o resultado para conquistar a primeira vitória sob o comando de Ramón Díaz e se afastar do Z4.

O Botafogo, mesmo após passar por protestos contra Textor nesta semana, não conseguiu apresentar bom desempenho, e vive com pressão da torcida mesmo estando na parte alta da tabela.

Lances importantes

1x0: O Inter pressionou no começo e abriu o placar. Aos oito minutos do primeiro tempo, Aguirre fez jogada pela direita e cruzou rasteiro. Léo Linck tentou interceptar e soltou a bola no pé de Alan Patrick, que só empurrou para as redes.

Na trave!: Carbonero encontrou Aguirre em lançamento por trás da marcação, e o lateral do Inter bateu de primeira, acertando o pé da trave de Léo Linck. Na sobra, a zaga do Botafogo afastou.

Que isso, Anthoni!?: A forte chuva quase complicou o goleiro do Colorado. Após cruzamento, a bola pingou, fazendo com que Anthoni soltasse perto de Arthur Cabral, que estava sendo marcado por Mercado. No lance, os jogadores do Botafogo reclaram de pênalti no atacante.

Três chances seguidas: Melhor no jogo, o Inter teve três oportunidades para ampliar. Vitão teve duas chances de cabeça: na primeira, acertou o travessão após Léo Linck sair errado do gol, e na segunda, subiu sozinho, mas viu o goleiro do Botafogo fazer boa defesa. Na sequência, Carbonero pressionou na saída de bola, recebeu de Alan Patrick e mandou para fora.

2x0: O Inter empatou logo na volta do intervalo. Aos quatro minutos do segundo tempo, Carbonero deu lindo passe entre a defesa do Botafogo e deixou Vitinho cara a cara com Léo Linck para ampliar.

Anthoni cresceu: Na primeira chance de perigo do Botafogo, Arthur Cabral foi lançado em profundidade e, cara a cara com Anthoni, viu o goleiro do Inter sair bem no lance e mandar para escanteio aos 19.

Última chance perdida: Já nos acréscimos, Mateo Ponte recebeu na entrada da área e, sozinho, isolou, numa noite de pouca inspiração ofensiva do Botafogo.

Ficha técnica
Internacional 2 x 0 Botafogo

Campeonato Brasileiro - 27ª rodada
Data: 04/10/2025 (sábado)
Horário: 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Árbitro: Flávio Alessandro de Souza (SP)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Gol: Alan Patrick, aos 8' do 1º tempo; Vitinho, aos 4' do 2º tempo (INT)
Amarelos: Aguirre e Bernabei (INT); Barboza e Newton (BOT)

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado, Juninho (Victor Gabriel) e Bernabei; Bruno Henrique (Ronaldo), Thiago Maia (Óscar Romero) e Alan Patrick; Vitinho (Bruno Gomes) e Carbonero (Borré). Técnico: Ramón Díaz.

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Gabriel Bahia (Mateo Ponte), Barboza e David Ricardo; Marlon Freitas, Newton (Allan) e Savarino; Santiago Rodríguez (Matheus Martins), Jeffinho (Chris Ramos) e Arthur Cabral (Mastriani). Técnico: Davide Ancelotti.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Internacional consegue primeira vitória com Ramon Díaz ao bater o Botafogo por 2 a 0

Goiás empata com Volta Redonda e desperdiça chance de grudar no líder Coritiba

Fluminense bate Atlético-MG e emenda 4º jogo invicto no Brasileirão

Xabi Alonso elogia atuação de Vini Jr. contra Villarreal: 'Um jogo muito bom, não só pelo gol'

Fluminense vence, Atlético-MG segue perto do Z4 e 'zica' de Hulk aumenta

Corinthians x Always Ready: onde assistir ao jogo da Libertadores Feminina 

Inter supera Botafogo, vence a primeira com Ramón e se afasta do Z4

Que horas começa luta do Poatan no UFC 320 hoje? Veja onde assistir

Yuri é titular, e Memphis volta no banco contra Mirassol; veja escalações

Corinthians terá Yuri de volta e Memphis no banco contra o Mirassol; veja escalações

Cruzeiro x Sport pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações