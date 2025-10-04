Topo

Internacional bate Botafogo e volta a vencer no Brasileiro

04/10/2025 20h45

Neste sábado, o Internacional venceu o Botafogo por 2 a 0 e voltou a vencer após quatro jogos (dois empates e duas derrotas). Os donos da casa abriram o placar no primeiro tempo, com Alan Patrick, e ampliaram na etapa final, com Vitinho. 

E agora?

Com o resultado, os gaúchos chegaram a 32 pontos e se afastam da zona de rebaixamento. Já os alvinegros seguem com 43 e podem deixar o G4 do Campeonato Brasileiro.

? Resumo do jogo

?? INTERNACIONAL 2 x 0 BOTAFOGO ??

? Competição: 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

?? Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

? Data: 4 de outubro de 2025 (sábado)

? Horário: às 19h30 (de Brasília)

? Cartões Amarelos: Aguirre e Bernabei (Internacional) / Barboza e Newton (Botafogo)

? Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

  • Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

  • Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Gustavo Rodrigues de Oliveira

  • VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira

GOL:

? Alan Patrick, aos 9? do 1ºT (Internacional)

? Vitinho, aos 5? do 2ºT (Internacional)

?? INTERNACIONAL

Anthoni, Vitão, Mercado e Juninho (Victor Gabriel); Aguirre, Thiago Maia (Bruno Gomes), Bruno Henrique (Ronaldo), Alan Patrick e Bernabei; Carbonero (Borré) e Vitinho (Romero)

Técnico: Ramón Díaz

?? BOTAFOGO

Léo Linck, Vitinho, Alexander Barboza, Gabriel Bahia (Mateo Ponte) e David Ricardo; Newton (Matheus Martins), Marlon Freitas e Savarino; Santi Rodríguez (Allan), Arthur Cabral (Mastriani) e Jeffinho (Chris Ramos)

Técnico: Davide Ancelotti

Como foi o jogo

O confronto começou sob chuva forte, mas movimentado. O Botafogo criou a primeira chance aos três minutos, em chute de Savarino em cima de Anthoni. O Internacional respondeu em finalização de Bernabei perto do travessão.

Os donos da casa foram mais eficientes e abriram o placar aos nove minutos. Vitinho cruzou rasteiro, Léo Linck cortou mal, no pé de Alan Patrick, que empurrou para a rede.

Após o gol, a chuva aumentou no Beira-Rio. Com isso, as duas equipes passaram a ter ainda mais dificuldade em criar bons lances. A situação mudou somente aos 22 minutos. Aguirre foi lançado e chutou na trave.

O Internacional seguiu melhor e quase ampliou aos 30 minutos. Primeiro, Vitão aproveitou escanteio e cabeceou na trave. Em seguida, o zagueiro novamente finalizou e desta vez parou em defesa de Léo Linck. Depois, Carbonero tabelou com Alan Patrick e mandou sobre o travessão. 

O jogo perdeu intensidade nos minutos finais. Com isso, o Internacional conseguiu manter a vantagem no placar até o intervalo.

No segundo tempo, o Internacional voltou melhor e marcou o segundo gol logo aos cinco minutos. Vitinho foi lançado, entrou na área e tocou na saída de Léo Linck. O Botafogo só conseguiu criar boa chance aos 18 minutos. Arthur Cabral foi lançado na área, mas tocou em cima de Anthoni, que salvou os gaúchos. 

O susto fez o Internacional recuar e passar a administrar o resultado. Com isso, os alvinegros voltaram a ter dificuldade em criar bons lances. O panorama do confronto seguiu o mesmo nos minutos finais. O Internacional soube segurar o resultado para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro.

Próximo jogo do Internacional

  • Mirassol x Internacional (28ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)

  • Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP)

Próximo jogo do Botafogo

  • Botafogo x Flamengo (28ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

  • Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

