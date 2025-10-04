Inter de Milão goleia a Cremonese e vai dormir na liderança do Campeonato Italiano
A Inter de Milão goleou a Cremonese, pela sexta rodada do Campeonato Italiano, neste sábado, no San Siro. O time da casa venceu por 4 a 1, com gols de Lautaro Martínez, Ange-Yoan Bonny, Federico Dimarco e Nicolò Barella. Enquanto Federico Bonazzoli descontou.
Situação da tabela
Com o resultado, a Inter de Milão assumiu, momentaneamente, a liderança do Campeonato Italiano, com 12 pontos conquistados. A equipe empatou no número de pontos com Milan, Napoli e Roma, mas leva vantagem no saldo de gols. Os três times entram em campo neste domingo.
Por outro lado, a Cremonese conheceu sua primeira derrota nesta edição da competição e caiu para a 8ª posição, com nove pontos somados.
? Resumo do jogo
?? INTER DE MILÃO 4 x 1 CREMONESE ??
? Competição: Campeonato Italiano - sexta rodada
?? Local: San Siro, em Milão (ITA)
? Data: 04 de outubro de 2025 (sábado)
? Horário: 13 horas (de Brasília)
Gols
- ? Lautaro Martínez, aos 6? do 1ºT (Inter de Milão)
- ? Ange-Yoan Bonny, aos 38? do 1ºT (Inter de Milão)
- ? Federico Dimarco, aos 10? do 2ºT (Inter de Milão)
- ? Nicolò Barella, aos 12? do 2ºT (Inter de Milão)
- ? Federico Bonazzoli, aos 41? do 2ºT (Cremonese)
Como foi o jogo
A Inter de Milão abriu o placar logo aos seis minutos de bola rolando. Nicolò Barella roubou a bola no meio-campo e lançou para Ange-Yoan Bonny na ponta esquerda. O francês cruzou na medida para Lautaro Martínez, que marcou.
Aos 37, após troca de passes pelo lado esquerdo, Federico Dimarco cruzou na primeira trave, Bonny apareceu para completar de cabeça e ampliou a vantagem da Inter de Milão.
No segundo tempo, após cobrança de escanteio, Frattesi desviou, Bonny ficou com a sobra e tocou para Dimarco. O lateral esquerdo bateu de primeira, de fora da área, e marcou um belo gol, aos dez minutos. Logo na sequência, a Cremonese saiu jogando errado e Henrikh Mkhitaryan roubou a bola. Bonny recebeu e tocou para Barella. O meia tocou na saída do goleiro e marcou o quarto do time da casa.
Aos 41 minutos, a Cremonese marcou o gol de honra. Jari Vandeputte cruzou pelo esquerdo e Federico Bonazzoli apareceu para completar.
Próximo jogos
Inter de Milão:
- Enfrenta a Roma no dia 18 de outubro (sábado), às 15h45 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Olímpico de Roma.
Cremonese:
- Recebe a Udinese no dia 20 de outubro (segunda-feira), às 15h45, pela sétima rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Giovanni Zini.