Inter de Milão goleia a Cremonese e vai dormir na liderança do Campeonato Italiano

A Inter de Milão goleou a Cremonese, pela sexta rodada do Campeonato Italiano, neste sábado, no San Siro. O time da casa venceu por 4 a 1, com gols de Lautaro Martínez, Ange-Yoan Bonny, Federico Dimarco e Nicolò Barella. Enquanto Federico Bonazzoli descontou.

Situação da tabela

Com o resultado, a Inter de Milão assumiu, momentaneamente, a liderança do Campeonato Italiano, com 12 pontos conquistados. A equipe empatou no número de pontos com Milan, Napoli e Roma, mas leva vantagem no saldo de gols. Os três times entram em campo neste domingo.

Por outro lado, a Cremonese conheceu sua primeira derrota nesta edição da competição e caiu para a 8ª posição, com nove pontos somados.

? Resumo do jogo

?? INTER DE MILÃO 4 x 1 CREMONESE ??

? Competição: Campeonato Italiano - sexta rodada



?? Local: San Siro, em Milão (ITA)



? Data: 04 de outubro de 2025 (sábado)



? Horário: 13 horas (de Brasília)

Gols

? Lautaro Martínez, aos 6? do 1ºT (Inter de Milão)

? Ange-Yoan Bonny, aos 38? do 1ºT (Inter de Milão)

? Federico Dimarco, aos 10? do 2ºT (Inter de Milão)

? Nicolò Barella, aos 12? do 2ºT (Inter de Milão)

? Federico Bonazzoli, aos 41? do 2ºT (Cremonese)

Como foi o jogo

A Inter de Milão abriu o placar logo aos seis minutos de bola rolando. Nicolò Barella roubou a bola no meio-campo e lançou para Ange-Yoan Bonny na ponta esquerda. O francês cruzou na medida para Lautaro Martínez, que marcou.

Aos 37, após troca de passes pelo lado esquerdo, Federico Dimarco cruzou na primeira trave, Bonny apareceu para completar de cabeça e ampliou a vantagem da Inter de Milão.

No segundo tempo, após cobrança de escanteio, Frattesi desviou, Bonny ficou com a sobra e tocou para Dimarco. O lateral esquerdo bateu de primeira, de fora da área, e marcou um belo gol, aos dez minutos. Logo na sequência, a Cremonese saiu jogando errado e Henrikh Mkhitaryan roubou a bola. Bonny recebeu e tocou para Barella. O meia tocou na saída do goleiro e marcou o quarto do time da casa.

Aos 41 minutos, a Cremonese marcou o gol de honra. Jari Vandeputte cruzou pelo esquerdo e Federico Bonazzoli apareceu para completar.

Próximo jogos

Inter de Milão:

Enfrenta a Roma no dia 18 de outubro (sábado), às 15h45 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Olímpico de Roma.

Cremonese: