Hugo Souza recebe terceiro amarelo e cumpre suspensão em Santos x Corinthians

O goleiro Hugo Souza está, definitivamente, fora da partida contra o Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o jogador, que estava pendurado, recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória do Corinthians sobre o Mirassol, na Neo Química Arena, e irá cumprir suspensão no clássico.

O arqueiro foi advertido por volta dos 12 minutos do segundo tempo por dar um empurrão em um jogador do time visitante, após uma desentendimento na grande área.

A suspensão, no entanto, vem em um momento oportuno. Isso porque Hugo Souza já desfalcaria o Timão diante do Santos de qualquer forma.

O goleiro foi convocado por Carlo Ancelotti e irá defender a Seleção Brasileira um dia antes do confronto na Baixada Santista, em amistoso contra o Japão, em Tóquio, às 7h30 (de Brasília). Ele mesmo já havia confirmado sua ausência em virtude da longa viagem de retorno ao Brasil e do fuso horário.

Sem Hugo, quem joga?

Atualmente, o Corinthians tem outros três goleiros à disposição no seu elenco principal, além de Hugo Souza. São eles: Felipe Longo, Kauê e Matheus Donelli.

Donelli era o reserva imediato, mas perdeu espaço e não está sequer sendo relacionado para os jogos da equipe por opção técnica de Dorival. Sendo assim, a tendência é que Felipe Longo ou Kauê estreiem na meta alvinegra.

Formados nas categorias de base do clube, ambos nunca jogaram pelo time principal e podem receber a primeira oportunidade justamente em um clássico. Felipe Longo (20 anos), embora mais jovem que Kauê (21), larga na frente da disputa.

Situação na tabela

Com a vitória, o Corinthians se afasta da zona de rebaixamento e pula para a décima posição da tabela do Brasileirão, com 33 pontos conquistados. Ao todo, são oito vitórias, nove empates e dez derrotas.

