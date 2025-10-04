Hugo Souza recebe terceiro amarelo e cumpre suspensão em Santos x Corinthians
O goleiro Hugo Souza está, definitivamente, fora da partida contra o Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o jogador, que estava pendurado, recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória do Corinthians sobre o Mirassol, na Neo Química Arena, e irá cumprir suspensão no clássico.
O arqueiro foi advertido por volta dos 12 minutos do segundo tempo por dar um empurrão em um jogador do time visitante, após uma desentendimento na grande área.
A suspensão, no entanto, vem em um momento oportuno. Isso porque Hugo Souza já desfalcaria o Timão diante do Santos de qualquer forma.
O goleiro foi convocado por Carlo Ancelotti e irá defender a Seleção Brasileira um dia antes do confronto na Baixada Santista, em amistoso contra o Japão, em Tóquio, às 7h30 (de Brasília). Ele mesmo já havia confirmado sua ausência em virtude da longa viagem de retorno ao Brasil e do fuso horário.
Sem Hugo, quem joga?
Atualmente, o Corinthians tem outros três goleiros à disposição no seu elenco principal, além de Hugo Souza. São eles: Felipe Longo, Kauê e Matheus Donelli.
Donelli era o reserva imediato, mas perdeu espaço e não está sequer sendo relacionado para os jogos da equipe por opção técnica de Dorival. Sendo assim, a tendência é que Felipe Longo ou Kauê estreiem na meta alvinegra.
Formados nas categorias de base do clube, ambos nunca jogaram pelo time principal e podem receber a primeira oportunidade justamente em um clássico. Felipe Longo (20 anos), embora mais jovem que Kauê (21), larga na frente da disputa.
Situação na tabela
Com a vitória, o Corinthians se afasta da zona de rebaixamento e pula para a décima posição da tabela do Brasileirão, com 33 pontos conquistados. Ao todo, são oito vitórias, nove empates e dez derrotas.
Próximo jogo do Corinthians
- Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)