Horário da luta de Poatan x Ankalaev no UFC 320: veja onde assistir ao card principal

Alex "Poatan" Pereira comemora após vitória sobre Sean Strickland no UFC 276 - Jeff Bottari/Zuffa LLC
Alex 'Poatan' Pereira comemora após vitória sobre Sean Strickland no UFC 276 Imagem: Jeff Bottari/Zuffa LLC
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

04/10/2025 19h10

Alex "Poatan"Pereira e Magomed Ankalaev lutam hoje, em Las Vegas, em disputa que vale o cinturão dos meio-pesados no UFC 320. O card principal está programado para começar às 23h (de Brasília). Não há horário pré-determinado para o início da luta de Poatan.

Onde assistir? UFC Fight Pass (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Na luta desta noite, Poatan busca revanche contra o rival que o derrotou em março e tomou seu cinturão. No primeiro encontro, o brasileiro acabou superado por decisão unânime dos juízes.

Bicampeão do UFC e figura central do esporte atualmente, Poatan possui um currículo recheado de nocautes sobre grandes adversários, como Israel Adesanya, Sean Strickland, Jiri Prochazka e Jamahal Hill.

Do lado oposto, o russo consolidou sua carreira dentro da organização vencendo nomes de destaque como Aleksandar Rakic, Johnny Walker e Anthony Smith. Campeão em atividade, ele quer confirmar sua era e deixar clara a superioridade na rivalidade com o brasileiro.

UFC 320 - Card completo do Evento

Card principal - a partir das 23h

  • Magomed Ankalaev x Alex "Poatan" Pereira
  • Merab Dvalishvili x Cory Sandhagen
  • Jiri Prochazka x Khalil Rountree Jr.
  • Josh Emmett x Youssef Zalal
  • Abus Magomedov x Joe Pyfer

Card preliminar - a partir das 19h

  • Ateba Gautier x Treston Vines
  • Daniel "Willycat" Santos x Joo Sang Yoo
  • Patchy Mix x Jakub Wiklacz
  • Edmen Shahbazyan x André "Sergipano" Muniz
  • Punahele Soriano x Nikolay Veretennikov
  • Macy Chiasson x Yana Santos
  • Chris Gutierrez x Farid Basharat
  • Ramiz Brahimaj x Austin Vanderford
  • Veronica Hardy x Brogan Walker

Alex "Poatan" Pereira x Magomed Ankalaev -- UFC 320

  • Data e hora: 4 de outubro, o card principal começa às 23h (de Brasília)
  • Local: Las Vegas, Estados Unidos
  • Transmissão: UFC Fight Pass (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

