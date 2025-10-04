Horário da luta de Poatan x Ankalaev no UFC 320: veja onde assistir ao card principal
Alex "Poatan"Pereira e Magomed Ankalaev lutam hoje, em Las Vegas, em disputa que vale o cinturão dos meio-pesados no UFC 320. O card principal está programado para começar às 23h (de Brasília). Não há horário pré-determinado para o início da luta de Poatan.
Onde assistir? UFC Fight Pass (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Na luta desta noite, Poatan busca revanche contra o rival que o derrotou em março e tomou seu cinturão. No primeiro encontro, o brasileiro acabou superado por decisão unânime dos juízes.
Bicampeão do UFC e figura central do esporte atualmente, Poatan possui um currículo recheado de nocautes sobre grandes adversários, como Israel Adesanya, Sean Strickland, Jiri Prochazka e Jamahal Hill.
Do lado oposto, o russo consolidou sua carreira dentro da organização vencendo nomes de destaque como Aleksandar Rakic, Johnny Walker e Anthony Smith. Campeão em atividade, ele quer confirmar sua era e deixar clara a superioridade na rivalidade com o brasileiro.
UFC 320 - Card completo do Evento
Card principal - a partir das 23h
- Magomed Ankalaev x Alex "Poatan" Pereira
- Merab Dvalishvili x Cory Sandhagen
- Jiri Prochazka x Khalil Rountree Jr.
- Josh Emmett x Youssef Zalal
- Abus Magomedov x Joe Pyfer
Card preliminar - a partir das 19h
- Ateba Gautier x Treston Vines
- Daniel "Willycat" Santos x Joo Sang Yoo
- Patchy Mix x Jakub Wiklacz
- Edmen Shahbazyan x André "Sergipano" Muniz
- Punahele Soriano x Nikolay Veretennikov
- Macy Chiasson x Yana Santos
- Chris Gutierrez x Farid Basharat
- Ramiz Brahimaj x Austin Vanderford
- Veronica Hardy x Brogan Walker
- Data e hora: 4 de outubro, o card principal começa às 23h (de Brasília)
- Local: Las Vegas, Estados Unidos
- Transmissão: UFC Fight Pass (streaming --de acordo com as condições da plataforma)