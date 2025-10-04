Harry Kane marca, e Bayern de Munique vence Frankfurt pelo Campeonato Alemão
O Bayern de Munique venceu o Eintracht Frankfurt por 3 a 0, neste sábado, no Deutsche Bank Park, pela sexta rodada do Campeonato Alemão. Luis Díaz (duas vezes) e Harry Kane marcaram os gols da vitória bávara.
Situação da Tabela
O Bayern de Munique segue como líder invicto do Campeonato Alemão, somando 18 pontos. Já o Frankfurt se encontra em 6º lugar na tabela, com nove pontos.
? Resumo do jogo
? ?FRANKFURT X BAYERN ??
? Competição: Campeonato Alemão
?? Local: Deutsche Bank Park
? Data: 04 de outubro de 2025 (sábado)
? Horário: 13h00 (de Brasília)
Gols
? Luis Díaz, aos 1? do 1ºT (Bayern de Munique)
? Harry Kane, aos 27? do 1ºT (Bayern de Munique)
? Luis Díaz, aos 39? do 2ºT (Bayern de Munique)
Como foi o jogo?
Primeiro tempo
Logo aos 15 segundos de bola rolando, o Bayern abriu o placar com Luis Díaz, depois de cruzamento de Serge Gnabry. Aos 14 minutos, o Frankfurt chegou a empatar com um chute de fora da área de Jean Bahoya. Porém, após revisão do VAR, o gol foi anulado por causa de um toque na mão do camisa 20 na origem da jogada.
Aos 27, Harry Kane ampliou a vantagem para os visitantes. O atacante inglês recebeu passe de Luis Díaz e finalizou de fora da área, sem chances para o goleiro. Foi o 18º gol do centroavante em apenas dez jogos com a camisa do Bayern.
Segundo tempo
Na etapa final, o Bayern controlou o ritmo da partida. Aos 10 minutos, Kane quase marcou novamente em sobra de bola, mas acertou a trave.
Aos 40 minutos, Kauã Santos, para defender um lance do camisa 9, acabou chegando com tudo em cima de Harry Kane, que acabou sentindo o tornozelo direito, mas permaneceu em campo. O lance só não gerou pênalti porque o atacante inglês estava em posição de impedimento.
Já no final do jogo, aos 39, Raphael Guerreiro puxou o contra-ataque e cruzou para Luis Díaz, que finalizou para balançar as redes.
Próximos jogos
Frankfurt
? Freiburg x Frankfurt (Campeonato Alemão)
? Data e horário: 19/10 (Domingo) às 10h30 (de Brasília)
? Local: Europa-Park-Stadion
Bayern
? Bayern x Dortmund (Campeonato Alemão)
? Data e horário: 18/10 (Sábado) às 13h30 (de Brasília)
? Local: Allianz Arena
Veja outros resultados pelo Campeonato Alemão
- Hoffenheim 0 x 1 Koln
- Leverkusen 2 x 0 Union Berlin
- Dortmund 1 x 1 Leipzig
- Augsburg 3 x 1 Wolfsburg
- Bremen 1 x 0 St. Pauli