Guarani sofre empate do Náutico no fim e perde chance de encaminhar acesso à Série B

04/10/2025 19h07

O Guarani empatou com o Náutico, por 1 a 1, neste sábado, pela quinta rodada da segunda fase da Série C. O Bugre abriu o placar com Dentinho, mas viu o Timbu empatar no fim, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Paulo Sérgio fez o gol dos visitantes.

Situação da tabela

Com o resultado, o Guarani mantém a segunda posição, com sete pontos conquistados. Por sua vez, o Náutico fica na terceira colocação, com cinco. Apenas os dois primeiros sobem.

? Resumo do jogo

? GUARANI 1 x 1 NÁUTICO ?

? Competição: Série C (segunda fase - 5ª rodada)

?? Local: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

? Data: 04 de outubro de 2025 (sábado)

? Horário: 17h (de Brasília)

Gols

  • ? Dentinho, aos 47? do 1ºT (Guarani)

  • ? Paulo Sérgio, aos 32? do 2ºT (Náutico)

Expulsão

  • ? Alan Santos, aos 28? do 2ºT (Guarani)

Como foi o jogo?

O Guarani abriu o placar aos 46 minutos do primeiro tempo. Após boa jogada individual, Júnior Brandão passou para Dentinho, que bateu forte e marcou o primeiro.

Apesar de ter o jogo controlado no começo da etapa complementar, o Guarani ficou com um a menos aos 28 minutos do segundo tempo, quando Alan Santos deu carrinho em Matheus Santos e recebeu o segundo amarelo. Três minutos depois, o Náutico aproveitou a superioridade numérica e empatou. Vitinho cobrou escanteio e, Paulo Sérgio, de cabeça, deixou tudo igual.

Próximo jogo do Guarani

  • Guarani x Ponte Preta | Série C (segunda fase - 6ª rodada)

  • Data e horário: 12 de outubro (domingo), às 17h00 (de Brasília)

  • Local: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

Próximo jogo do Náutico

  • Náutico x Brusque | Série C (segunda fase - 6ª rodada)

  • Data e horário: 12 de outubro (domingo), às 17h00 (de Brasília)

  • Local: Estádio dos Aflitos, em Recife (PE).

