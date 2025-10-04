Guarani sofre empate do Náutico no fim e perde chance de encaminhar acesso à Série B
O Guarani empatou com o Náutico, por 1 a 1, neste sábado, pela quinta rodada da segunda fase da Série C. O Bugre abriu o placar com Dentinho, mas viu o Timbu empatar no fim, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Paulo Sérgio fez o gol dos visitantes.
Situação da tabela
Com o resultado, o Guarani mantém a segunda posição, com sete pontos conquistados. Por sua vez, o Náutico fica na terceira colocação, com cinco. Apenas os dois primeiros sobem.? Resumo do jogo
? GUARANI 1 x 1 NÁUTICO ?
? Competição: Série C (segunda fase - 5ª rodada)
?? Local: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)
? Data: 04 de outubro de 2025 (sábado)
? Horário: 17h (de Brasília)
Gols
- ? Dentinho, aos 47? do 1ºT (Guarani)
- ? Paulo Sérgio, aos 32? do 2ºT (Náutico)
Expulsão
- ? Alan Santos, aos 28? do 2ºT (Guarani)
Como foi o jogo?
O Guarani abriu o placar aos 46 minutos do primeiro tempo. Após boa jogada individual, Júnior Brandão passou para Dentinho, que bateu forte e marcou o primeiro.
Apesar de ter o jogo controlado no começo da etapa complementar, o Guarani ficou com um a menos aos 28 minutos do segundo tempo, quando Alan Santos deu carrinho em Matheus Santos e recebeu o segundo amarelo. Três minutos depois, o Náutico aproveitou a superioridade numérica e empatou. Vitinho cobrou escanteio e, Paulo Sérgio, de cabeça, deixou tudo igual.
Próximo jogo do Guarani
- Guarani x Ponte Preta | Série C (segunda fase - 6ª rodada)
- Data e horário: 12 de outubro (domingo), às 17h00 (de Brasília)
- Local: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)
Próximo jogo do Náutico
- Náutico x Brusque | Série C (segunda fase - 6ª rodada)
- Data e horário: 12 de outubro (domingo), às 17h00 (de Brasília)
- Local: Estádio dos Aflitos, em Recife (PE).